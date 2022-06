Comeria? Habib's lança hambúrguer com esfiha e viraliza na internet

A rede Habib's lançou um novo menu de hambúrgueres incluindo duas opções com esfihas, que são a comida mais popular e famosa da lanchonete. As esfihas usadas no prato são as de três queijos.

A novidade gerou muitos comentários nas redes sociais, dividindo opiniões.

O cardápio novo tem seis novos lanches ao todo e é de responsabilidade do chef Junior Peto, que também está por trás da hamburgueria artesanal John's Burger.

“Durante todo o processo, meu objetivo foi inovar e trazer a identidade da marca para as criações. Foi assim que nasceu o primeiro hambúrguer de esfiha do Brasil — e quem sabe do mundo. Esse lançamento combina a minha especialidade com o sabor da esfiha mais famosa do país”, afirmou o chef, segundo a Exame.

A empresa diz que notou o sucesso dos hambúrgueres artesanais e tentou, com esse experimento, trazer a "característica e identidade" da marca para pratos do tipo.

O Bib'sfiha Salad Burger vem com uma esfiha de três queijos, 120g de carne, queijo cheddar, bacon assado fatiado, cebola roxa, tomate, alface americana, molho especial de picles e pão de batata com manteiga.

Já o Bib’sfiha Cheddar Burger vem com uma Bib’sfiha de três queijos, 120g de carne, queijo cheddar, cebola chapeada, sal temperado com pimenta, bacon picado, molho especial de picles e pão de batata com manteiga.

Nas redes sociais, as opiniões variaram. "Esse hamburguer de esfiha do Habibs é talvez a melhor coisa que eles já fizeram. Meu sentido gordo apitou demais", escreveu um internauta. "Comprava três", cravou outro. Outros, classificaram a novidade de "abominação da natureza", mas afirmaram que comeriam para experimentar.