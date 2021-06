Comfy do bem

Um moletom bem pensado pode ser aquela peça perfeita para essa época de chuvas. Se vai investir em um, aproveita para apostar em um básico, que você possa usar por cima de tudo, mas com uma pegada fashion. O vixe amou o modelo da marca paulistana Loft 747, que ainda traz uma boa causa. A brand se uniu à Fundação Amor Horizontal e criou uma coleção-cápsula de moletons, que terá parte do lucro revertida para comunidades carentes. Cool!





Bem curingão

Boys descolados estão a fim de dar uma variada no tradicional short pretinho de todo dia? Pois vale dar aquela espiadinha no modelito em tactel no verde militar. A peça fica acima do joelho, o que imprime um toque de modernidade, e casa bem com qualquer camiseta. Onde achar? E-commerce da Bolovo. Custa R$ 209.

Animal

Atrás de uma peça bem versátil? Elege o vestido de onça. A estampa agrada tanto a mulhera- da mais minimalista, como aquelas que adoram uma overdose fashion. Sem falar que o animal print combina com muitas outras e a mistura pode resultar em uma produção nada óbvia. Descole o seu na lojinha virtual da Shein. A peça ainda é amiga do bolso. Preço: R$ 38,9.

A hora dela

Aproveita a temporada de Inverno baiano para apostar em uma botinha. A dica é mandar ver no coturno tradicional, capaz de dar bossa e injetar uma pitada rocker nas produções. Às interessadas, no e-commerce da Marisa você arremata um modelo com preço bem honesto. Custa R$ 99,95.

Criatividade em alta

Que tal se divertir montando uma parede criativa na decoração de casa? Se rolou sentimento, pode começar com o coração à venda no e-commerce Casa que Tem, que custa R$ 80. Depois é só colocar um punhadinho de flores sempre vivas e imortalizar a ideia na parede.

Divirta-se

Uma camiseta lúdica é tudo que você precisa para tirar a monotonia do look. Essa com estampa do fusca, toda em preto e branco, fica bem bacana quando usada com um look de alfaiataria, em um mix bem fashion. Garanta a sua no site da Rota 34. Preço: R$ 64,9.