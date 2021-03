Comfy fashion: Bruno Mars e Lacoste juntos

É hora de investir em conforto e despretensão. Então, vale apostar nessa pegada e adicionar informação de moda. Atrás de uma boa inspiração? Dá uma espiadinha na campanha da collab de Bruno Mars com a Lacoste. Ele se junta a famosa marca de luxo esportiva e se torna Ricky Regal, seu alter ego de designer. O resultado é bem criativo, como o momento pede.

Achadinho

Um par de óculos bafônico para você chamar de seu. E o melhor, com uma cor nada básica: o vermelho. O vixe amou o lançamento da Genie Vintage que você leva para casa por R$ 99.

Eles em pauta

Boys descolados vão amar o casaco com capuz colorido, ideal para levantar o ânimo de qualquer visu esportivo. Aos interessados, a peça pode ser adquirida na lojinha virtual da Renner e custa R$ 179,9.

Yellow shoes

Que tal investir em um calçado bafônico que promete fazer diferença no visu? Se rolou sentimento, olhos abertos para esse modelito inspirado no shape franciscano tradicional. Batizado de Francesca é um clássico atemporal com uma nova roupagem para tirar, imediatamente, o look do dia do lugar comum. Onde achar? E-commerce da Nastrashoes. Preço: 239 - sob encomenda.

Ela em cena

Os atentos aos movimentos de rua, já notaram o destaque das pochetes nas produções casuais e descoladas. A novidade da vez é trazer esses acessórios para um novo patamar - onde um mood minimalista dá o tom. Conectada com essa proposta, a Melissa aposta no modelito Twist Bag, no qual o shape em melflex com alças reguláveis se torna perfeito para carregar os essenciais, seja na cintura ou no ombro. Custa R$ 139,9.

Dark

Vamos dar uma repaginada no visual lady like? Um ótimo truque para desconstruir uma produção muito adocicada ou feminina é inserir elementos opostos. Dica de stylist: vai de vestido romântico mais bota e investe neste brinco lacrativo arrematado no e-commerce da Dafiti. Preço R$ 23,73.

***

Nota 0

Uma adolescente dormiu com a câmera ligada em plena aula online. E para piorar o descaso, ainda estava deitada na rede. De última!

Nota 10

Uma aluna, que está tendo aulas virtuais, deixou a professora feliz neste momento delicado. No dia do aniversário da mestra, mandou um buquê de flores e cartão especial.