Comida junina é gostosa. Mas é saudável? Nutricionista explica

São João é um período de festividades que carrega imagens-símbolos como os trajes, as fogueiras e as comidas. E como todo período de festa, as pessoas acabam sempre se preocupando com a possibilidade de ganhar uns quilinhos a mais. No entanto, Luana Ferrari, nutricionista da Clínica Emeg com foco em Nutrição Funcional, Nutrição Materno Infantil e Introdução Alimentar, explica que essa preocupação está equivocada. De acordo com a especialista, o raciocínio deve estar centrado em comer sem excessos e não em comer ou não. “Sempre digo aos meus pacientes ou seguidores, nada engorda ou emagrece, depende do contexto”, acrescenta.

Luana, que foi a convidada do programa Saúde e Bem Estar, do CORREIO, comandado pelo jornalista Jorge Gauthier, desta terça-feira (15), reforça que, seja no período junino ou não, “a questão é o excesso”. Ela dá algumas dicas para passar um São João sem culpa. Se a preocupação é achar formas de controlar o quanto come, a nutricionista sugere que comece as comilanças pela proteína, em vez do carboidrato. Assim, ela explica, a pessoa se sente cheia mais rapidamente e evita a possibilidade de ingerir um excesso de carboidrato. Outra dica é dar preferência para alimentos in natura pelo seu maior valor nutricional. “Desembalar menos e descascar mais”, como declara Luana.

Reveja o programa. Depois do vídeo veja uma receita saudável de bolo de amendoim

Bolo de amendoim- nutricionista Luana Ferrari (@lua.ferrari)

100g de farinha de amendoim

2 ovos

40g de xilitol ou eritritol

Essência de baunilha

Bata os ovos com o adoçante na batedeira.

Coloca a farinha de amendoim e mistura com a colher.

Leva ao forno pré-aquecido 180°C e faz o teste do palito.

Cobre com canela em pó sem açúcar ou pasta de amendoim.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier





O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.