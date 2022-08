Comissão aprova projeto que anistia policiais envolvidos no massacre do Carandiru

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (2) um projeto que anistia policiais militares processados ou punidos pela atuação no massacre do Carandiru, em 1992. Para conter uma rebelião, a ação policial no presídio matou 111 detentos.

A proposta é de autoria do deputado Capitão Augusto (PL-SP), e concede anistia aos crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais, no Código Penal Militar e nas infrações disciplinares conexas.

O texto segue, a partir de agora, para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, se aprovado, será analisado no plenário da Câmara.