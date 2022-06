Comissão externa do Senado vai ao Vale do Javari acompanhar buscas

O Senado aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar as buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, desaparecidos no Vale do Javari desde o dia 5 de junho. O grupo também irá investigar o aumento da criminalidade na região.

O requerimento, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), determina senadores que integram a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Direitos Humanos para apurar as circunstâncias que envolvem o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Phillips, ameaçados por invasores de terras indígenas ligados ao garimpo ilegal e ao narcotráfico.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apontou para a gravidade da situação, que envolve ataques à população indígena da região. A comissão externa terá nove membros e prazo de 60 dias para apresentar suas conclusões.