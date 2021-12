Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomenda a proibição do réveillon e do Carnaval

O Comitê Científico do Consórcio Nordeste, composto pelos nove estados da região, divulgou um boletim nesta sexta-feira (3), que dispõe sobre a recomendação de que o réveillon e o Carnaval sejam proibidos nos estados nordestinos.

O boletim destaca que, no momento, o Brasil se encontra com 63% da sua população total e 75% da sua população de maiores de 12 anos completamente vacinada, contudo, apesar da importância das vacinas em prevenir casos severos, elas têm menor efetividade em indivíduos idosos e no bloqueio da circulação do vírus.

Avaliando o atual cenário da pandemia, o Comitê elaborou seis tópicos de recomendação aos governos dos estados do Nordeste, com destaque para o cancelamento da realização das festividades de final do ano e do Carnaval que possam gerar aglomerações, “pois estas intensificariam a transmissão do vírus e resultariam em nova onda da pandemia”, pontua o documento.

O C4, como é chamado o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, ainda recomenda intensificar a vacinação, para garantir uma maior cobertura, além de ampliar o ritmo da aplicação para jovens e adolescentes, inclusive utilizando as escolas como locais de imunização.

Dentro dos esforços para expandir a cobertura vacinal, o C4 pontua a possibilidade de utilizar viaturas como o carro da vacina, em analogia com o “carro do ovo” nas cidades, em que se utiliza serviço de som, como já é feito em algumas cidades.

“Também é importante fazer ampla divulgação nas mídias em campanhas para convocar a população sobre a necessidade de completar a vacinação com duas doses e sobre a dose de reforço para a população idosa”, acrescenta.

Outras instruções são voltadas para a manutenção do uso obrigatório de máscaras faciais e outras medidas de proteção individual e coletiva, como o passaporte da vacina; a utilização do capital político de governadores para estimular a solidariedade internacional com o objetivo de desenvolver mecanismos que ampliem a vacinação globalmente, em especial nos países africanos; e a identificação de barreiras que atrapalhem a cobertura vacinal.