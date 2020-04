Como a alta do dólar está refletindo na sua ida ao mercado?

Até que ponto a queda do dólar vai impactar na minha ida ao supermercado? As coisas vão ficar mais caras, Edísio? Marcos Pereira

Olá Marcos. A variação cambial impacta significativamente no mercado interno, vivemos em uma economia globalizada e os reflexos são mundiais, claro que varia de acordo a cada cenário e estrutura econômica do País. Mas se tratando de dólar, o primeiro ponto a observar é que ele não está caindo, ao contrário, por conta das diversas instabilidades na economia, a moeda americana tem crescido muito, passando da casa dos R$ 5, refletindo significativamente no preços das principais Commodities, além de afetar significativamente o mercado de serviços, principalmente o turismo, que diminui pelo aumento no custo de viagens internacionais. Do pondo de vista prático, para nós pobres mortais, sentiremos o reflexo do aumento do dólar no dia a dia, inclusive ao ir às compras nas principais redes de supermercados, isso acontece poque muitos produtos sofrem impacto com câmbio por causa da matéria prima, ou por ser uma commodity cujos preços estão sujeitos a variação mundial. Um bom exemplo disso são os produtos derivados do trigo, quando há um aumento do dólar, há um reflexo em seus principais derivados, o mesmo ocorrendo com os derivados do petróleo, dentre outras.





Vale a pena refinanciar meu carro para conseguir uma redução na taxa de juros? Ana Elisa Miranda

Olá Ana. As linhas de crédito para financiamento de veículo são similares entre as instituições financeiras, mas mesmo com pouca diferença é possível ter um bom ganho fazendo pesquisa para contratar com a que oferecer melhor taxa, pois, devemos levar em consideração que esse tipo de linha de crédito utiliza uma garantia real, que é o próprio veículo, portanto, é natural que se tenha taxas mais competitivas. Uma vez feito o financiamento, terá uma obrigação até que finde o contrato, mas isso não significa que terá que ficar contratado com a mesma instituição bancária. Se após realizar o contrato e iniciar o pagamento das parcelas perceber que existem opções mais baratas no mercado, é possível fazer a portabilidade da dívida. Mas para que tenha sucesso, é preciso saber exatamente o que está fazendo, conhecer as taxas que está pagamento e a que irá pagar na nova instituição, os prazos de financiamento e o valor do saldo devedor a ser transferido para o novo contrato. Se após realizar essas análises entender que a mudança será mais vantajosa, não há problema algum em realizar essa operação, continuará a pagar o financiamento de seu veículo com parcelas menores gerando uma economia bacana. Para que tenha certeza de que a troca é boa, faça a simulação nas mesmas condições de valor e prazo de pagamento, sempre pedindo para calcular considerando a quantidade de meses que faltam para encerrar seu contrato. Se refizer ampliando o prazo, terá a falsa sensação de que fez um bom negócio.





