Como chega o Vitória para a disputa da pré-Copa do Nordeste?

Maior campeão da Copa do Nordeste ao lado do Bahia, com quatro títulos, o Vitória não tem vaga garantida na edição do ano que vem do torneio regional e terá que entrar em campo ainda nesta temporada para buscar a classificação.

O primeiro desafio é diante do Itabaiana, terça-feira (19), no Barradão. A equipe sergipana venceu o Bahia de Feira nos pênaltis por 3x1 e avançou para a segunda fase, onde encontrará o Leão. O jogo é único e apenas o vencedor avança à terceira fase da pré-Copa do Nordeste.

Este episódio analisa como chega o Vitória para enfrentar a equipe sergipana no jogo que marca o retorno da torcida ao Barradão após mais de um ano e meio de pandemia. A mudança de foco da Série B do Brasileiro, competição em que o Leão corre alto risco de rebaixamento, também está na pauta.

