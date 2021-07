Como conseguir um bom retorno em títulos do Tesouro Direto?

Qual a melhor opção de títulos do tesouro direto para um retorno de longo prazo? André Luiz



Olá, André. O Tesouro Direto é uma excelente opção de investimentos em renda fixa, mantendo a segurança que os conservadores gostam muito e remunerando o capital com taxas interessantes, considerando o cenário de juros atual. Alguns especialistas chamam os Títulos Públicos de nova poupança - fazendo uma alusão ao fato de ser uma opção de investimento com o mesmo nível de segurança - e, atualmente, com remunerações bem melhores. As opções de longo prazo passam pelos títulos que garantem um ganho real no período superior ao Benchmark, que é o CDI e isso vai depender da conjuntura econômica do momento. Vivemos um cenário de juros baixos, mas em curva de crescimento e de aumento da inflação. Por isso, é importante comprar produtos que garantam um ganho real independentemente do mercado e o produto que faz isso melhor, é o Tesouro IPCA+. Em algumas situações, opções prefixadas podem ser uma boa oportunidade, como as LTNs para quem deseja investir no longo prazo, por ter a condição de contratar já conhecendo qual será seu ganho no final. O detalhe a ser observado é o vencimento do título, aliado à perspectiva de mercado em relação aos juros e a inflação, principalmente este último que é determinante para o alcance do ganho real.





Por que o valor da conta de luz subiu tanto esse mês? José Freitas



Olá, José. Os gastos com Energia Elétrica têm tirado o sono de muitos consumidores. Como se não bastasse ser um dos principais insumos de produção em todos os segmentos faz parte também do dia a dia do trabalhador, que tem esse item no conjunto de gastos mensais. No que tange ao impacto na produtividade, o aumento da energia elétrica eleva os custos de produção fazendo com que parte disso seja transferido ao produto, o que colabora com o processo inflacionário. Observamos as contas aumentarem de valor a cada mês, ainda que tenhamos a convicção de que estamos fazendo o possível para economizar. De fato, o aumento na conta de energia por vir do maior uso de chuveiro elétrico, por exemplo. Porém, é esse o principal motivo. A política de reajuste com base na bandeira tarifária adotado pela Coelba desde 2015 é preponderante para esses aumentos ocorram. São três tipos de bandeira. Na bandeira verde não há reajuste, na amarela a conta sofre reajuste de R$ 1,87 por cada 100 kWh consumido. Na bandeira vermelha tem dois estágios de aumento. No primeiro, o acréscimo na conta é de R$ 3,97 por cada 100 kWh consumido, e o segundo estágio, o que estamos vivenciando, esse valor é de R$ 9,49 a cada 100kWh consumido. Por isso, estamos sentido no bolso o aumento no valor da conta energia.





