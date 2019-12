Como criar negócios protagonistas da mudança do mundo

Acredito que o empreendedorismo pode e vai continuar resolvendo, ou ao menos amenizando, milhares de problemas do mundo. Porém, precisamos de um novo tipo de base para a formação das empresas. Com uma nova base, um novo paradigma de construção de negócios, evoluiremos para um novo patamar organizacional e realizaremos grandes transformações através do próprio mundo corporativo. Para construir esta base, é necessário olhar para dentro. Ela é construída de dentro, para fora.

Durante minha jornada como empreendedor e entusiasta da transformação do planeta através das iniciativas privadas, depois de vivenciar na prática o empreendedorismo consciente, participar e facilitar dezenas de cursos, palestras, treinamentos, escutar grandes mentores e ler dezenas de livros; cheguei à conclusão de que existe um padrão, uma base fundamental para a construção de negócios protagonistas da mudança do mundo. Esta base é formada por três grandes forças. Cada força é um pilar, e estes são interdependentes e imprescindíveis para a sustentação do negócio.

Estas três forças formam o que eu chamo de tríade da transformação dos negócios protagonistas.

A primeira força é: consciência. Tudo começa com o entendimento da palavra “pertencimento”. Todo empreendedor precisa compreender que seu negócio faz parte do todo. E o que o negócio faz afeta o todo. Assim como o que o todo faz afeta o negócio. É simples. É uma única unidade. O negócio é um organismo vivo associado diretamente a uma rede de atores a qual ele se torna interdependente e corresponsável. Só a partir do real entendimento do paradigma da consciência coletiva e pertencimento o empreendedor poderá pensar em utilizar o seu negócio como ferramenta de transformação do mundo.

A segunda força é o propósito. Por que o seu negócio existe? O que o mundo perde se o negócio deixar de existir? Qual a razão de ser do negócio? Qual o legado que está sendo construído? Estas são algumas perguntas que devem ser respondidas por todo empreendedor que deseja transformar o mundo através do seu negócio. É preciso respirar uma razão que vá além do lucro. Qual é a causa real? O lucro é fundamental, claro. Será sempre um objetivo de todas as empresas, mas não pode ser o único. É preciso que o negócio seja movido por uma causa, um propósito impulsionador, uma vibração maior de serviço ao mundo. Esta força exige empatia e senso de contribuição. De dentro para fora, sempre.

O terceiro elemento é: humanização. Para manter uma organização protagonista ativa, é necessário focar nas pessoas. As decisões precisam ser tomadas com base nas pessoas, nos valores humanos, antes dos valores financeiros. A humanização é o elemento que oferece manutenção ao propósito elevado. Através de uma gestão focada no potencial humano, uma cultura regada por amor e cuidado e uma liderança empática e solidária, as pessoas acessam seu potencial máximo e contribuem genuinamente para a causa maior do negócio. Uma pessoa que acorda para trabalhar por uma causa maior é a maior vantagem competitiva de qualquer negócio.

Através da aliança destes 3 elementos essenciais, as empresas saem da inércia e colhem benefícios imensuráveis, como: felicidade no trabalho, altos níveis de engajamento, produtividade elevada, clima organizacional positivo, e além de tudo atingem resultados financeiros extraordinários como consequência.

Ou seja, negócios podem transformar o mundo, gerar felicidade e serem altamente lucrativos. Tudo ao mesmo tempo.