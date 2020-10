Como evitar as mortes provocadas por falhas no sistema de saúde? Esse será o tema desta terça-feira (13) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier no Instagram do jornal CORREIO. O enfermeiro Handerson Santos, é que vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) explicará como a qualidade maior do serviço e equipamentos pode garantir uma maior segurança ao paciente.

Graduado, Mestre e Doutor em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia o enfermeiro é professor Adjunto II da Escola de Enfermagem da UFBA. Atou na Estratégia Saúde da Família e no Centro de Atenção Psicossocial. Atua desde 2006 no Grupo de Pesquisa Gerir (EEUFBA). Possui dois prêmios internacionais de pesquisa (Associação Latina para Análise dos Sistemas de Saúde – Barcelona-ES, 2012 e 2016) e um prêmio nacional de pesquisa (Associação Brasileira de Enfermagem, 2011).