Como evitar que a tensão da pandemia vire problema no sexo? Especialista responde

Os reflexos da pandemia da covid-19 acontecem nas mais variadas esferas da saúde física e mental. Para falar desse assunto, o programa #SaúdeEBemEstar desta terça-feira (6), apresentado pelo jornalista @jorgegauthier, recebe o médico @drjorgevalente para falar 'Como evitar que a tensão da pandemia vire problema no sexo'. O programa é transmitido ao vivo às 18h no instagram @correio24horas.

O médico integrativo Jorge Valente é formado pela Universidade Federal da Bahia com residência em Ginecologia. Foi delegado regional da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina e é membro vitalício da International Uroginecology Association. Tem 22 anos de experiência com implantes hormonais. Foi por 11 anos diretor médico do Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana (CEPARH), onde pesquisou e desenvolveu protocolos de reposição hormonal. Atualmente, se dedica também a tratamentos voltados para emagrecimento e longevidade em homens e mulheres.