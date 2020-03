Como higienizar alimentos e automóveis

Por conta da fácil contaminação pelo coronavirus, precisamos manter ao máximo higienizados os alimentos que usamos. Neste episódio do O que a Bahia Quer Saber, os jornalistas do Correio* Dóris Miranda e Ivan Dias Marques ensinam como isso deve ser feito, para evitar o contágio dentro de casa. Além disso, os apresentadores informam como os automóveis podem ser higienizados e transformados em ambientes livres de contaminação. Confira:

