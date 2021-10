Como me organizar para tirar o nome do SPC?

Como me organizar para conseguir tirar o nome do SPC? Anônimo



Olá, Anônimo. A melhor forma de alcançar o equilíbrio financeiro é concentrar esforços no planejamento e controle dos gastos. Você sabe quanto gasta por mês? Me refiro a saber para onde vai cada centavo que ganha. Se não souber, esse deve ser o primeiro passo: fazer um diagnóstico financeiro e conhecer seu perfil de gasto para entender o que pode ser ajustado e com isso, organizar suas finanças. Um método eficiente é realizar por um ciclo de trinta dias as anotações de todos os gastos que fizer - tudo mesmo - separando por grupo, como farmácia, supermercado, contas de consumo, transporte, lanches, e outros. Ao final do período, verifique quanto gastou em cada grupo e se há excessos ou despesas que poderiam ser reduzidas ou suprimidas. Certamente, após a realização dessa tarefa, você irá identificar que, aproximadamente, 15% a 20% dos gastos podem ser ajustados. Então, é só partir para a ação. Com essa economia, se organize para ir liquidando as dívidas e limpar seu cadastro no SPC. Lembre que para tudo isso funcionar é importante ter foco e disciplina na hora de fazer os ajustes necessários.





Quero fazer uma reserva de emergência, porém, todo dinheiro que tento guardar, acabo precisando dele. O que fazer para conseguir guardar esse dinheiro por mais tempo? Anônimo



Olá, Anônimo. Já está mais do que provado que a reserva de emergência é um elemento fundamental para se ter uma vida financeira equilibrada e o fato de estar tentando montar a sua, já é um grande feito. Não abandone esse objetivo mesmo que no início as coisas se tornem difíceis. Você não está conseguindo manter sua reserva de emergência justamente por ter algum desequilíbrio entre seus gastos e sua renda. Faça um diagnóstico financeiro para entender com o que está gastando sua renda, no detalhe, olhando para cada grupo de gastos e, em seguida, faça os ajustes necessários para eliminar ou reduzir despesas de forma a sobrar mais recursos para que possa direcioná-los para a sua reserva financeira. Após o diagnóstico, você não só vai conseguir ter uma sobra financeira necessária para sua reserva, mas também vislumbrar possibilidades de aumentar seu patrimônio e realizar projetos que antes não conseguia. É muito bom ter essa sensação. Não estou dizendo que será fácil, mas não tenho dúvidas de que é possível, mesmo que tenha a necessidade de buscar novas fontes de renda para melhorar ainda mais seus resultados.





