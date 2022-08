Como minerar Bitcoin no PC e vale a pena minerar BTC ainda?

Como minerar Bitcoin é um dos temas mais buscados. Isso se deve a popularidade e tamanho que o bitcoin se tornou, sendo assim palavra comum nas conversas, presente nas mesas de bares em happy hours.

A mineração de Bitcoin é um processo complexo que requer uma quantidade considerável de energia elétrica computacional. Apesar do Bitcoin ser uma moeda descentralizada, quase qualquer um pode minerá-lo. Se você deseja iniciar um negócio de mineração de Bitcoin, precisa descobrir como executá-lo.

O quanto você pode gerar é importante, mas é importante que você tenha em mente suas expectativas. O equipamento de mineração de Bitcoin é caro e requer muita eletricidade para funcionar. De acordo com sua conexão on-line e custos de energia, é possível perder Bitcoins de mineração de dinheiro. Se você lidar com a mineração de Bitcoin de maneira inteligente, poderá ganhar um pouco de dinheiro. Continue a leitura para saber mais sobre como minerar Bitcoin no PC e se vale a pena a mineração da criptomoeda.

O que é minerar Bitcoin?

Miner Bitcoin (BTC) é a técnica de fabricação e armazenamento de novos Bitcoins dentro de uma mina de Bitcoin. A mineração de Bitcoin adiciona novas obstruções ao blockchain do Bitcoin, que pode acabar sendo um diário público que rastreia as transações de cada bitcoin individual. O blockchain do Bitcoin é definitivamente uma rede distribuída que é gerenciada e mantida por simplesmente mineradores de Bitcoin.

Vários mineradores de bitcoin tentando verificar o status da seguinte transação de bitcoin. Caso o vencedor resolva um problema matemático em qualquer período de tempo, ele recebe Bitcoin.

Recompensa pela validação de um bloco BTC

A recompensa pela validação bem-sucedida de um bloco é de 6,25 BTC, que deverá diminuir para 3,125 BTC em 2024, à medida que a quantidade de Bitcoins minerados se aproximarem de sua oferta total de 21 milhões.

Afinal, Como minerar bitcoin?

A cada dez minutos, os mineradores de bitcoin constroem seu novo bloco de bitcoins utilizando o hardware do minerador de bitcoin. Estes são os passos simples a serem seguidos para a mineração de ouro Bitcoin



Hardware de mineração Bitcoin?

Escolha o hardware que você usará para minerar os seus bitcoins. A menos que você obtenha uma configuração ainda melhor feita especialmente para mineração de Bitcoin, é provável que você não ganhe nenhum tipo de Bitcoin. Apenas para ilustrar um hardware de mineração de criptomoeda bem conhecido são.

Aqui está a lista dos mineradores de bitcoin mais populares:

Antminer S19 Pro

Hashpower:110 Th/s

Algoritmo/criptografia para minerar: SHA-256

Preço: $2,860

Avalon Miner A1166 Pro

Hashpower: 81º/s

Algoritmo/criptografia para minerar: SHA-256

Preço: $1,550

WhatsMiner M32-62T

Hashpower: 62º/s +/- 5

Algoritmo/criptografia para minerar: SHA-256

Preço: $1,100

Para economizar dinheiro, você pode comprar on-line equipamentos de mineração usados. Observe que muitas plataformas de mineração são executadas no sistema operacional Linux e exigem amplo conhecimento de informática para configurar e operar. Se você é novo em computação avançada, planeje um tempo extra para aprender e solucionar problemas.

Carteira Bitcoin

Você precisa de uma carteira Bitcoin válida para receber o seu pagamento após validar com sucesso seu bloco Bitcoin. Considere criar uma carteira dedicada para suas atividades de mineração de criptomoedas.

Você pode criar um ou mais tipos diferentes de carteiras Bitcoin. Afinal, qual carteira de bitcoin devo escolher? Criar uma carteira bitcoin é simples. Existem aproximadamente três tipos de carteiras:

Carteira móvel

Gerenciando suas moedas usando um smartphone

Carregue sua carteira com você

Menos seguro que uma carteira de hardware

Carteira de software

Gerenciando suas moedas usando um computador

Gerenciando suas moedas usando seu PC ou laptop

Menos seguro que uma carteira de hardware

Carteira de hardware

Gerenciando suas criptomoedas a partir de um dispositivo físico.

Método de armazenamento mais seguro

Configure seu equipamento de mineração

Assim que seu hardware de mineração estiver instalado de acordo com as instruções, especificações e condições fornecidas pelo fabricante de seu hardware de mineração bitcoin é possível pular para a próxima etapa.

Caso não compre um hardware de mineração bitcoin profissional é possível utilizar alguns dispositivos de computação de mineração com o tipo interface gráfica do usuário (GUI). Outro hardware de mineração que requer conhecimento de linha de comando, outra habilidade avançada de computador normalmente utilizada por programadores e desenvolvedores. Passe algum tempo estudando para saber qual é a ideal para você.

Como minerar bitcoin: Iniciar mineração

Como minerar bitcoin com hardware instalado - Agora você deve instalar e cuidar dos aplicativos de software de mineração Bitcoin. Os melhor software de mineração de Bitcoin gratuito são:

Pionex - Baseado em nuvem: Configurando depósitos automatizados para uma carteira externa, dependendo do que você deseja gastar Bitcoin.

ECOS - Windows, Mac, Linux: Atendimento legítimo e transparente.

Minerador Kryptex - Windows: Iniciantes, bem como profissionais.

Assim que seu software de mineração estiver instalado de acordo com as instruções, especificações e condições fornecidas pelo fabricante, basta adicionar a sua carteira bitcoin, selecionar o blockchain para minerar a criptomoeda BTC e você pode começar a mineração de bitcoin.

Você deve verificar periodicamente para certificar-se de que seu equipamento continua a minerar, mas você não precisa mais fazer o trabalho. Seu hardware de mineração pode simplesmente ficar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana para minerar bitcoin.

Por que minerar Bitcoin - vale a pena minerar BTC em 2022?

Você pode minerar Bitcoin em casa, mas isso não significa que você deva. A oferta de Bitcoin está fixada em 21 milhões e, à medida que mais é extraído, a mineração ficará mais difícil e mais cara.

Grandes operações de mineração de Bitcoin profissional são geralmente as mais bem-sucedidas e lucrativas. Seu antigo desktop ou laptop provavelmente não é páreo para esses operadores sofisticados.

Bitcoin não é a única criptomoeda que pode ser minerada. Talvez considerar fazer a mineração de outras criptomoedas como Monero, Litecoin e muitas outras. Isso porque cada moeda tem suas próprias regras de mineração, mas economia e competição são variadas e podem produzir maiores recompensas comparado ao Bitcoin.

Com tudo, os preços da eletricidade dispararam em até 70% em algumas partes do mundo, levando alguns especialistas do setor a calcular que a mineração de um único bitcoin agora pode custar até US$ 25.000 dólares. Assim, a indústria encontra-se espremida em ambas as extremidades e isso por fim torna a mineração de bitcoin cada vez mais difícil de ser executada.

