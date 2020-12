Como organizar as contas para não ficar com dívidas em 2021? Marcelo Almeida



Olá Marcelo. Vivemos um ano muito diferente, com acontecimentos nunca vistos por muitos de nós, um cenário de isolamento social e paralisação de boa parte da economia, só nos filmes, mas infelizmente aconteceu e isso teve um impacto direto nas finanças pessoais, afinal, foram empresas fechando, desemprego aumentando e as dificuldades para tocar as coisas simples da vida ficavam a cada dia mais difíceis, obrigando a nos reinventarmos e criarmos alternativas nesse momento tão delicado. No final de 2020 já percebemos alguma melhora e uma luz no fim do túnel, renascendo a esperança de dias melhores, e para se ter um 2021 mais próspero e equilibrado é importante que tenhamos atitudes positivas em relação às finanças, a primeira delas é a consciência da importância de uma reserva de emergência. Perceba o quão importante foi ter uma reserva financeira nesse período de pandemia, quem a teve, certamente está passando por esse momento com um pouco mais de tranquilidade, portanto, a recomendação que dou para 2021, não é tão diferente das que tenho dito ao longo desses anos: fazer um bom diagnóstico financeiro e montar uma reserva de emergência. Esse é o primeiro passo para ter uma jornada mais segura do ponto de vista financeiro. Não há como realizar sonhos e conquistar a liberdade financeira sem fazer o básico antes, então é hora de refletir sobre os projetos e iniciar quanto antes para conseguir os objetivos o mais rápido possível.



Qual o melhor investimento para o ano que vem? Como começar? Beatriz Dantas



Olá Beatriz. Mais importante do que saber qual o melhor investimento, é iniciar o processo de reserva financeira, economizando com o que for possível no dia a dia e usar essa economia para montar a reserva financeira, tão importante em todos os momentos da vida. Para iniciar esse processo basta ter foco e disciplina, entendendo que será importante realizar o esforço necessário para conquistar projetos de vida e realizar sonhos, afinal, nada cai do Céu, então é hora de se esforçar e construir seu próprio futuro financeiro. Cumprida essa etapa, é hora de escolher o produto financeiro para ter uma rentabilidade compatível, para isso, é fundamental conhecer o seu perfil financeiro. Não existe uma fórmula pronta para dizermos qual o melhor investimento. Melhor em que sentido? Da rentabilidade? Do risco? Da facilidade de acesso? Enfim, são muitos fatores que devem ser considerados no momento de escolher o produto para evitar frustrações provocadas quando escolhemos um produto financeiro de alto risco e o nosso perfil é conservador, isso provocaria desconforto muito grande. Avalie o seu perfil financeiro e escolha produtos coerentes com ele, se for conservadora, se mantenha na renda fixa, com Títulos Públicos, CDB, Letras de Crédito, caso tenha perfil moderado, pode tentar Fundos Multimercados e até Fundos Imobiliários, mas se for mais arrojada, os Fundos de Ações são uma boa opção.





