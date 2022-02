É fato que o melhor lugar para vencer a dependência química de uma forma satisfatória é a clínica de recuperação. Mas como saber se uma clínica para dependentes químicos é confiável? É o que você irá descobrir lendo este artigo.

Escolher uma clínica de reabilitação é algo que deve ser feito com cautela. Fazer uma escolha sem uma prévia avaliação, é um risco desnecessário, pois estamos falando da saúde de uma pessoa, de uma vida.

Não é o mesmo que comprar uma mercadoria e se não gostar, devolver.

A dependência química é uma doença muito complexa e requer os melhores profissionais e a melhor estrutura por parte de uma clínica de recuperação.

Como saber se uma clínica para dependentes químicos é confiável: pontos a serem analisados

Cada programa relacionado ao tratamento de dependente químico, varia de acordo com o tipo ou o grau da doença, e a necessidade de cada paciente.

Porém, há alguns fatores em geral que podem ser observados e avaliados em relação à confiabilidade de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Veja quais são eles:

Licenciamento para a clínica atuar

Uma das primeiras coisas que deve ser levada em consideração para saber se uma clínica para dependentes químicos é confiável, é se ela possui licenciamento para atuar.

Não há a possibilidade de confiar em uma clínica que não possui licença nem credenciamento de atuação para a reabilitação de dependentes químicos.

Como cada estado e município possuem suas próprias diretrizes para licenciar e credenciar clínicas desse tipo, é preciso fazer uma consulta junto ao poder público onde a instituição de reabilitação atua.

Busque referências sobre a credibilidade da clínica

Depois de verificar se a clínica de recuperação é licenciada e credenciada, o próximo passo é buscar referências sobre sua credibilidade.

Se você conhece pessoas próximas que já passaram ou tiveram familiares que fizeram tratamento na clínica em questão, pode pedir a opinião deles.

Além disso, você pode verificar as avaliações sobre a clínica na internet, o que é essencial para saber qual a opinião geral sobre o estabelecimento.

Essa pesquisa é muito importante para saber se a clínica cumpre realmente com o que promete, bem como se trata de forma humanizada seus pacientes.



Saiba quais são os protocolos e os métodos de tratamento

O próximo passo para saber se uma clínica para dependentes químicos é confiável, é compreender quais são os protocolos e os métodos de tratamento.

Cada clínica possui seus próprios protocolos e métodos para tratar os dependentes químicos. Portanto, é preciso que você saiba quais são os oferecidos pela clínica em que irá fazer a internação do adicto.

Porém, de um modo geral, há uma similaridade nas formas de tratamento, como é o caso da desintoxicação, do acompanhamento terapêutico e do aconselhamento do dependente químico.

O que pode ser diferente nas clínicas de recuperação são as formas como o aconselhamento irá ocorrer, como no caso dos grupos coletivos, bem como a terapia individualizada.

Neste caso, é preciso conhecer bem sobre qual o protocolo geral e os métodos de tratamento que a clínica que pretende escolher utiliza.

Só dessa forma é que você poderá saber se uma clínica de recuperação é confiável e se vale a pena fazer a internação do dependente químico naquele local.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor