Como se candidatar para as 2 mil vagas de emprego do Hospital Mater Dei, em Salvador

O novo hospital Mater Dei, que será inaugurado dia 1º de maio, vai gerar mais de 2 mil vagas de emprego, de acordo com o presidente da rede, Henrique Salvador.

O médico presidente do Mater Dei diz que o hospital deverá funcionar como um hub de desenvolvimento para a região. Ele contou ao Correio que já foram geradas mais de 800 vagas de emprego diretas e prevê mais de 2000 quando todos od 370 leitos estiverem funcionando

Se você quiser tentar uma vaga no novo hospital, basta acessar o site www.materdei.com.br, clicar na aba do menu na lateral esquerda do site, acessar o “Trabalhe conosco” e conferir as vagas disponíveis no site. Você também tem a opção de enviar o seu currículo para a rede de hospitais.

E ai, gostou da novidade? Compartilhe esse vídeo com quem pode conseguir uma vaga no mais novo hospital da capital baiana.

Para ler a entrevista completa com o médico Henrique Salvador, acesse o site www.correio24horas.com.br.