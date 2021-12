Como se preparar para 2022: Profissionais ligados ao desenvolvimento pessoal dão dicas

Todo final de ano pede uma revisão de vida em seus vários aspectos e resoluções para o ciclo que chega, trazendo oportunidades de fazer tudo diferente e assim se aproximar da vida tão sonhada de sucesso e prosperidade. Ainda aprendendo a lidar com todas as transformações planetárias intensificadas pela pandemia e na direção de ser um novo humano, que precisará cada vez mais integrar tecnológico e emocional, experiências físicas e espirituais, local e global, surge a pergunta: Como se preparar para 2022? Para responder, o Estúdio Correio ouviu pessoas ligadas às áreas do desenvolvimento humano, que trazem dicas preciosas. Confira!

Milene Amorim, coach, helper da metodologia de autoconhecimento Pathwork. (Foto: Acervo pessoal)

A gente vem de dois anos desafiadores, que trouxeram o desconhecido. Vivíamos para fora e o convite para 2022 é viver para dentro. Este é o único caminho, porque o que existe fora é passageiro e ilusório; o que existe dentro é sólido e a única realidade. Outra dica é se perguntar: ‘Quem sou? O que é importante para mim?’. Não existe essa exploração interna sem autoconhecimento. Ver seus valores e colocar isso a serviço de algo maior, na profissão, na vida pessoal ou em um trabalho voluntário, também é espiritualidade.

Juliana Toulier, Psicóloga e psicoterapeuta integral. (Foto: Acervo Pessoal)

Uma das dicas para 2022 é que a gente leve mais prazer e amor para as ações. Não precisa mais levar a vida com rigidez. O trabalho não precisa ser um peso. Estar em estado de presença para tomar as melhores decisões, escolher o melhor para nós, para o nosso trabalho, nossas amizades, nossa familia. E como fazer isso? Trazendo o autocuidado para a rotina, se dando um tempo, fazendo o que gosta, estando com pessoas que te façam bem, ou mesmo estando sozinho (a).

Solange Melo, Filósofa, coach da metodologia Positive Psychology Coaching (Foto: Acervo Pessoal)

O olhar principal é para as emoções, porque não se pode ir para o ano novo com crenças velhas. Perceber qual foi a crença fortalecedora que chegou. O novo tem que ser pautado pelo conceito: “O que é melhor para a minha vida?” e também pede nova consciência social e coletiva. A quebra de uma crença limitante é quando faço uma melhoria em mim e isso reverbera na família, no trabalho… Outra coisa importante é ter três objetivos - pequeno, médio e longo prazos.

Rita Nascimento, Psicóloga, especialista em terapia organizational e facilitadora de Biodança e Tai Chi Chuan

O ano de 2021 foi marcado por imensas transformações dentro da perspectiva do ser e não do ter. A perspectiva para 2022 é consolidar essa revisão de valores e quebra de paradigmas, nas dimensões física, mental, emocional e espiritual. As emoções e as questões psicológicas ficaram em evidência na pandemia e isso serviu para que pessoas pudessem rever seus princípios, buscassem a espiritualidade, aceitassem a intuição.

