Como se preparar para as despesas do 1º filho?

Preciso me preparar para as despesas extras que vão surgir com o nascimento do meu primeiro filho. Que aplicação você recomenda, Edísio, para um resgate daqui a nove meses, mais ou menos? Aline Ferreira

Olá Aline. Em primeiro lugar gostaria de parabenizar pelo seu primeiro filho, que venha com muita saúde e com as bençãos de Deus. Se preparar para a chegada de mais um membro da família é uma atitude muito inteligente e claro que fazer uma reserva financeira é procedimento essencial nesse momento. Temos muitas opções de investimento, mas considerando o seu propósito é importante escolher um ativo que tenha uma rentabilidade média e que traga boa segurança, reduzindo bastante os riscos. Com essas características o melhor caminho é a renda fixa, portanto, verifique as opções disponíveis no Tesouro Direto, contratando um título com remuneração de no mínimo de 100% do CDI. Outra opção são os fundos de investimento, que para esse prazo devem oferecer produtos com rentabilidade também próxima dos 100% do CDI, mas dependendo do valor que irá investir, pode encontrar uma remuneração melhor. O prazo é um fator que dificulta um pouco encontrar produtos com rentabilidade melhor, mas é importante entender que, considerando o seu objetivo, o mais importante não á a rentabilidade, mas sim a preservação de seu patrimônio, alcançando um ganho real coerente com as condições de mercado.





Como lidar com o custo de vida cada dia mais alto e tentar ajustar as contas para não cair constantemente no endividamento?José Oliveira

Olá José. Estamos, enquanto nação, tentando sair de uma crise econômica sem precedentes, que nos deixou com um elevado nível de desemprego, endividamento das famílias, mínima capacidade de investir, dentre outras coisas. Esses fatores, associados à falta de hábito dos brasileiros de agir com educação financeira, provocaram todo esse processo que você está vivendo e que se assemelha à da grande maioria das famílias de nosso País. O primeiro passo para buscar o equilíbrio financeiro já foi dado por você, que é exatamente ter a consciência de que precisa tomar uma atitude para conquistar uma vida financeira mais tranquila e saudável. O custo de vida está aumentado, isso é um fato, mas não esqueçamos que outrora vivenciamos um cenário muito perverso, quando tínhamos uma inflação que destruía o poder de compra do brasileiro de maneira muito rápida, da noite para o dia, ou do dia para a noite. Superamos essa etapa e estamos, mesmo com as dificuldades, em uma situação econômica um pouco mais confortável que a vivida na década de 1980. Para resolver as questões financeiras que afetam o seu orçamento doméstico é importante que faça um bom diagnóstico financeiro para entender com o que está gastando seu dinheiro. Entendendo melhor seu orçamento poderá interferir nele, eliminando os gastos que não são tão essenciais e otimizando os que são imprescindíveis. Isso lhe dará uma folga financeira para se reorganizar e ter uma vida mais equilibrada financeiramente. Mas é importante ter a consciência de que só será possível ter êxito nesse processo se tiver foco e disciplina para tomar as atitudes certas e conquistar seus objetivos.





