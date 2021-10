Como será o amanhã? Agenda Bahia antecipa tendências de comportamentos e negócios

O Agenda Bahia já está consolidado como o principal evento para discutir o futuro da sociedade e dos negócios no estado. Na 12ª edição, o fórum encarou um desafio ainda maior, pois se a tarefa de identificar e apontar tendências já é difícil em tempos normais, ela se torna ainda maior quando a própria existência de um futuro é posta em dúvida.

Pois foi isso o que a pandemia da covid fez. As transformações se deram e ainda ocorrem em um ritmo nunca visto. Mas é possível vislumbrar algo além das nuvens. E a sigla ESG aponta uma direção. Ela é, em inglês, a nova agenda das corporações: Sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança corporativa. O consumidor está mais consciente. Exige das empresas ética nas negociações e nos relacionamento com seus trabalhadores, e também cuidados com a natureza e as pessoas. O cidadão quer saúde, educação inovadora, reconexão com a natureza, um novo tempo. Quer subir no palco e ser agente da mudança. E para isso, informação é fundamental.

"Todo mundo vem muito mudado no pós- pandemia e o Agenda Bahia nos faz refletir quais transformações são necessárias e urgentes e mostra um leque de caminhos a serem explorados", afirma Renata de Magalhães Correia, diretora-executiva do CORREIO, que promove o evento.

Não somos os mesmos, aprendemos outras formas de trabalhar, viver e nos relacionar. Ddiscutir todas essas mudanças, que ainda estão em processo de maturação, contribui para o processo de transformação da nossa sociedade

Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia

Ver empresas se mobilizando para adaptar suas práticas, a fim de torná-las sustentáveis a longo prazo, diminuindo os danos ambientais é de muito orgulho para nós

Vivianni Pinheiro, superintendente administrativa financeira e de contratos da Sotero Ambiental

Ações como tele-aulas e ensino híbrido, ferramentas para trabalho em home office ou oferecimento de serviços on-line deixam um legado que está norteando as iniciativas municipais para os próximos anos , Renata Vidal, secretária de comunicação da Prefeitura de Salvador

É sempre muito importante quando temos a oportunidade de olhar para o futuro com o sentido de urgência que ele requer, tornando atuais os temas, trazendo as discussões de forma estruturante para a construção do saudável hoje Frank Geyer Abubakir, presidente do Conselho de Administração da Unipar





