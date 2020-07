Como será o novo normal do Crossfit e das academias em geral

As academias, entre elas as de Crossfit, já possuem uma condição para retornarem às atividades normais: na fase 2 da retomada de Salvador, quando os leitos de UTI estiverem com 70% ou menos de ocupação.

É natural que nessa fase a gente pense: como vai ser o novo normal das academias em geral? Sobretudo daquelas que possuem aulas em grupo, como as de Crossfit ou de artes-marciais como jiu jitsu e boxe. Quais serão os protocolos?

Para saber como o setor está se preparando para a retomada, entrevistamos Tiago Groba, headcoach da Crossfit SSA, uma das empresas do setor na capital baiana.

Para ouvir o podcast, clique no player abaixo ou faça download. Você pode ouvir também no seu aplicativo preferido:

O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos.