Como seu filho reage à falta das aulas e o que você pode fazer

As crianças já estão há quase seis meses sem ir para a escola. Ou seja, se são filhos únicos, são seis meses sem ter contato com crianças da mesma idade, num convívio basicamente limitado aos pais.

Quais os efeitos disso na educação formal da criança e na sua facilidade de comunicação, aprendizado e socialização? O que os pais podem fazer para amenizar a falta de convívio com os amigos?

Escolha o seu aplicativo favorito para ouvir o nosso podcast:

Para ouvir no Deezer, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir no Apple Podcasts, clique aqui.

Para ouvir no Google Podcasts, clique aqui.

Nesse podcast, debatemos os efeitos psicológicos e pedagógicos nas crianças provocados pela falta de aulas. E trazemos dicas que os pais podem colocar em prática para tornarem elas mais sociáveis.

Conversamos com a psicopedagoga Daniela Vianna, com a psicóloga infantil Danielle Moreira e com a fisioterapeuta pediátrica Ana Paula Coelho para ouvir as orientações.

Você também pode ouvir no player abaixo ou fazendo o download:

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

>> Clique aqui para ver episódios anteriores do O Que a Bahia Quer Saber