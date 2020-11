'Como uma mãe que perde um filho', diz Ana Maria sobre morte de Tom Veiga

Com lágrimas nos olhos, a apresentadora Ana Maria Braga abriu a edição do Mais Você, nesta segunda-feira (2) relembrando a parceria com Tom Veiga, intérprete do Louro José, morto neste domingo (1º). "Quando acordei hoje de manhã fiquei pensando como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês porque dói muito, de verdade, assim como uma mãe perde um filho. Ele era isso", disse a apresentadora.

"Hoje eu não estou perdendo só o Tom, eu estou perdendo Tom, um grande amigo, um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E com ele foi junto meu filho, que eu sempre considerei o Louro e o Tom", disse Ana chorando. "Por mais que a produção e a direção da casa estivessem preocupadas comigo hoje, eu não poderia deixar de estar aqui, moída por dentro", completou.

O bom dia de hoje dói, mas é também cheio de afeto, boas lembranças e amor.

Ana Maria Braga presta uma última homenagem nesta manhã no #MaisVocê ao Tom Veiga, nosso querido Louro José, companheiro de vida e de profissão ❤️ pic.twitter.com/VvAJTewQw5 — Mais Você (@MaisVoce) November 2, 2020

O programa começou com um clipe de imagens e uma música que homenageavam o Louro José. Ana Maria relembrou também o último programa que eles apresentaram juntos, à distância. "Na sexta-feira, inclusive, depois de um programa muito divertido, nós dissemos até segunda. Ele fazia parte do programa no Rio de Janeiro e parte aqui em São Paulo, até que viesse a mudança definitiva para São Paulo. Mas eu pedi que mesmo ele não estando, a bancada estivesse aqui porque ele sempre estará em nosso coração", contou Ana Maria.

Ela disse como soube da morte do amigo. "Ontem à tarde, quando ele não veio, nós estranhamos. Os amigos mais próxmos dele, o Capeta e o André Marques foram até a casa dele e já o encontraram sem vida. Eu recebi a notícia logo em seguida, e, na verdade, como toda coisa inesperada, eu não consegui realizar a ideia. Assim, num telefonema, eu tinha perdido grande parte da alegria que esse menino tinha me dado esses anos todos", desabafou a apresentadora.

A apresentadora disse que, em 21 anos de trabalho juntos, eles nunca se desentenderam. "A gente era confidente um do outro, contava coisas que a gente não contava com ninguém", contou.