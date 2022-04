Composições certeiras

O Verão já acabou, mas um visu que se consagrou como queridinho, seja na época do calor em alta, ou agora, quando a chuva resolve insistir na presença, é o combo top mais parte de baixo, que nesse último caso pode ser um short ou calça mais leve. E quando rola uma sobreposição, a camisa desponta como a preferida. Atrás de uma boa inspiração para mandar ver nos lookinhos? Vale uma espiadinha na coleção da Niini, nova marca da Cá Celico que nasce com bom gosto e com muitos itens genderless.

É ela

A pochete mais esportiva virou mesmo a substituta da bolsa. Além de acinturar a produção, a peça também pode ser usada na lateral, evidenciando uma versatilidade que a gente procura nos dias de hoje. O vixe amou o modelito da Zattini que é bem amigo do bolso. Custa R$ 54,99.

Pisada certa

Se tem um calçado que é a cara dessa temporada é a bota tratorada estilo Chelsea. Dica de stylist: use a sua com um vestido bem fresh e crie o visu adequado ao Outono baiano. Essa da Riachuelo ainda se destaca pelo cano médio e a cor verde militar. Preço: R$ 239,9.

Hora da tendência

A calça cargo voltou com tudo dos anos 2000 para os dias de hoje. Com cinturas mais altas e materiais diversificados, eleja uma que seja um curingão e que você possa usar com muitas combinações. Rolou sentimento? Então confere esse modelito chique da Renner que tem a cor mais democrática: bege. Leve para casa por R$ 159,9.

Chove chuva

Quem está a fim de colocar o moletom para jogo, que seja agora. Aproveitando que Salvador chove em um dia e no outro também, descola um modelito descolado para chamar de seu. As fashionistas não tiram o olho nas apostas da Shopee. Esse com capuz, em especial, sai por R$ 57,9.

Poderoso

Um brincão que tenha cor e um efeito estético é tudo que você precisa para elevar a categoria de qualquer look. Esse á venda no e-commerce da Shein, além de ter aquele precinho camarada - custa R$ 6,99 - também tem o poder de aparecer bem no look de todo santo dia. Se usar com o cabelo preso, melhor ainda.

***

Nota 0

Não dá para frequentar uma academia de ginástica tossindo a cada um minuto e, ainda assim, ignorar o uso da máscara. Em época de pandemia, o bom senso vale mais do que qualquer regra. De última!

Nota 10

Uma senhora recebeu uma ajuda de uma moça que ela conhecia de vista no aeroporto, na hora de pegar as malas. No outro dia, conseguiu o endereço da mesma e mandou flores. Cool!