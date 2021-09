Comunicação humana e afetuosa como negócio

Palavras são poderosas e podem criar muros ou aproximar. Partindo desse princípio, há sete anos, a jornalista Ana Holanda lançou o Curso de Escrita Criativa e Afetuosa, focado no desenvolvimento da escrita como forma de humanizar as relações, sejam elas pessoais ou profissionais.

“Eu fiz esse curso para pessoas, mas aconteceu um movimento muito interessante. Comecei a ser procurada por empresas porque quem participava do curso percebia como o conteúdo poderia ser transformador também no ambiente corporativo”, conta Holanda.

Através de palestras pontuais, série de treinamentos ou mentorias personalizadas, a jornalista começou a promover uma construção de narrativas mais eficientes e gentis nos negócios, transformando essa ferramenta numa oportunidade de negócio para si mesma.

“Quando a gente escreve é preciso ter em mente que quem está na outra ponta não são apenas colaboradores, clientes, pacientes ou consumidores. São sempre pessoas. É sobre lembrarmos que existe alguém do outro lado e dar a ele o olhar e atenção que precisa por meio das palavras”, diz.

Ana Holanda já passou por empresas como a Roche, Unimed Brasil, Boticário, Fundação Renova, Natura, Anglo American, Sescoop, viação Águia Branca e Banco Votorantin, foi diretora de conteúdo da revista Vida Simples, e tem dois livros publicados (Como se encontrar na escrita e Minha mãe fazia).

“Consciência é uma palavra muito importante para a eficácia e clareza na comunicação corporativa. Quanto mais rebuscadas são as palavras e a construção de uma narrativa, menor o entendimento. Tenho tido alegria de compartilhar um olhar mais humano para estruturas tão duras e cheias de regras, como o ambiente corporativo”, comenta a jornalista.

