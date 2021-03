Comunidades baianas são beneficiadas com revitalização de bacias e acesso à água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água e para apoiar a oferta de água em quantidade e qualidade, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, está investindo em um dos 26 projetos selecionados pelo Programa Águas Brasileiras, criado pelo Governo Federal. Para ajudar a revitalizar as principais bacias hidrográficas brasileiras, o Governo selecionou, por meio de um chamamento público, projetos que contemplam mais de 250 municípios de 10 estados, e a MRV está destinando R$1,6 milhão para apoiar um deles.

Idealizado pela Organização Humana Brasil, o Projeto Agroflorestando Bacias para Conservar Águas foi escolhido pela MRV por exercer alto impacto social e tem objetivo implementar 60 sistemas agroflorestais em duas comunidades quilombolas do Município de Muquém do São Francisco, na Bahia, onde existem áreas em situação de vulnerabilidade e degradação ambiental. O Agroflorestando Bacias para Conservar Águas visa contribuir para a revitalização ambiental, reforçando o uso sustentável dos recursos naturais e aumento da disponibilidade de água em 16 hectares na bacia do São Francisco, além de promover ações de educação ambiental à população das comunidades, onde residem 60 famílias. O projeto vai garantir, ainda, o aumento de sequestro de carbono, que significa a retirada de gás carbônico da atmosfera.

Diretor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, Raphaael Lafeta aponta que os objetivos do projeto vão ao encontro do propósito da MRV de “construir sonhos que transformam o mundo” para todos os seus públicos. O executivo afirma que a empresa é a única construtora brasileira que integra o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 há cinco anos consecutivos, e, além disso, é signatária do Pacto Global da ONU desde 2016, que tem por objetivo mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção de medidas ESG tendo como base os ODS.

Sobre a MRV

Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é a maior construtora residencial da América Latina e líder nacional no mercado de imóveis econômicos. Presente em mais de 160 cidades de 22 Estados e no Distrito Federal, a companhia tem como compromisso contribuir para o desenvolvimento e transformação social investindo nas comunidades onde atua, melhorando a qualidade de vida de seus habitantes. Somente nos últimos quatro anos, investiu R$ 1 bilhão em obras de infraestrutura, com a construção de parques, praças, escolas, creches, Unidades Básicas de Saúde, Estações de Tratamento de Esgoto, obras viárias, entre outros.