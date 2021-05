Comunidades de Salvador e RMS receberão 8.880 cestas básicas e kits de higiene

Comunidades baianas de Salvador e região metropolitana serão beneficiadas com a doação de 8.880 cestas básicas e 8.880 kits de higiene e limpeza. O projeto é da Braskem, que fará as doações.

As 30 comunidades beneficiadas estão situadas em Camaçari, Candeias, Dias d'Ávila, Simões Filho e Ilha de Maré, em Salvador. A expectativa é que sejam 17,7 mil pessoas assistidas com o projeto, que recebeu um investimento de R$ 740 mil para a ação realizada na Bahia.

Os contemplados serão pessoas que moram em cidades vizinhas às unidades industriais da Braskem e que foram diretamente afetadas pela crise social causada pela pandemia da covid-19. Além da Bahia, a empresa também promove iniciativas semelhantes em outros estados onde tem operação.

"É um momento delicado e que necessita da nossa atenção para cuidar das pessoas que mais necessitam de nosso apoio. Desde o ano passado, a Braskem uniu esforços para tentar minimizar o impacto da pandemia e permanece atenta para continuar ajudando as comunidades próximas às nossas fábricas", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem. Segundo ela, cada família beneficiada vai receber as cestas e kits durante dois meses, em maio e junho, com itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal.