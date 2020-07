Conceição e Luiz Carlos Queiroz constroem shopping no Horto Florestal

Conceição e Luiz Carlos Queiroz (foto:Alô Alô Bahia)

Ter qualidade de vida é uma das principais metas da maioria das pessoas. E viver perto do trabalho é uma das possibilidades de conquistar esse objetivo. Moradores do Horto Florestal, Luiz Carlos e Conceição Queiroz, da Realeza Construções e Empreendimentos, perceberam a demanda justamente no bairro onde residem e criaram o H Mall, shopping que abrirá suas portas em uma das principais ruas da região, a Waldemar Falcão, hoje predominantemente residencial. “Estamos trazendo este movimento comercial acompanhando a tendência de trabalhar perto de casa”, explica Luiz Carlos, engenheiro que atua no ramo há 36 anos.

H. Mall: shopping será inaugurado em agosto (foto: divulgação)

O prédio terá 104 vagas de estacionamento, um piso térreo com 18 lojas de 20 a 34 metros quadrados, dois pisos ocupados pela academia Smartfit e um quarto piso com 15 salas, com medidas variando de 29 a 42 metros quadrados. O projeto ficou a cargo da GAM Arquitetos e a inauguração está prevista para o mês de agosto.

Frank Geyer Abubakir (foto: Alô Alô Bahia)



Poder

Frank Geyer Abubakir, controlador da Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, aceitou convite feito pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, para compor o Conselho Superior – Diálogo para o Brasil. O grupo, composto pelos principais acionistas e CEOs dos maiores grupos empresariais do país, tem como propósito discutir e analisar assuntos estratégicos de alta relevância para o Brasil.

Abigail Suarez (foto: Alô Alô Bahia)

Quarentena

Abigail Suarez escolheu o seu apartamento, na Vitória, para passar esse período de isolamento social. Por causa da pandemia, tem cumprido a quarentena à risca. “Tenho tentando não perder o humor e ajudar as pessoas que estão na mais absoluta miséria”, nos disse. Biga, como é carinhosamente chamada, também tem aproveitado esse momento para ler e ouvir música. “E se aparecer, assim do nada, uma vontade incontrolável de dançar, danço mesmo se estiver sem par. Vai passar!”, finalizou. Abigail Suarez, vale lembrar, é considerada uma das mulheres mais elegantes da Bahia.

Reponsabilidade Social

A CCR Metrô vai fazer uma doação de 750 mil equipamentos de proteção individual para dois centros de tratamento para a Covid-19 montados em Salvador. Na sexta, o hospital de campanha Espanhol, na Barra, já recebeu parte das doações.

Fausto Franco (foto: Tatiana Azeviche)

Linha de crédito

O secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, anunciou, quinta-feira, a liberação de uma linha de crédito no valor de R$ 32 milhões para empresários e profissionais do setor. Liberado pelo Fundo Geral do Turismo - Fungetur, o recurso é disponibilizado pela Agência de Fomento do Estado da Bahia, contemplando três linhas de apoio: investimento, aquisição de bens e capital de giro.

Reabertura

Além da Estrela D´Água, a Tangará e a Etnia também já estabeleceram seus protocolos de reabertura. As três pousadas, localizadas em Trancoso, no Sul da Bahia, voltam a funcionar a partir do dia 15 de julho.

Sarau

Neste sábado, a cantora Elza Soares faz sarau intimista com participação do rapper Flávio Renegado, na série #EmCasaComSesc. A apresentação será a partir das 19h, com transmissão através do YouTube.

Aquisição

A rede D´Or São Luiz, fundada no Rio de Janeiro, anunciou, na última quarta-feira, a conclusão da aquisição do Hospital Aliança, em Salvador. Na cidade, a empresa também atua através dos hospitais São Rafael e CardioPulmonar.