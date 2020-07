Conceição Queiroz irá encerrar as atividades da loja de móveis Casabella

(Foto: Alô Alô Bahia)

A empresária Conceição Queiroz irá encerrar de forma definitiva as atividades da loja de móveis Casabella. Ainda sem data definida, o fechamento acontecerá após a finalização das demandas e a entrega dos pedidos já realizados.

“Foram 30 anos de muito empenho, amor e dedicação. Temos orgulho da nossa história. Nossa trajetória sempre foi focada na transparência e no desenvolvimento das relações sólidas. Encerraremos com o mesmo cuidado que sempre tivemos com os nossos clientes. Honraremos, como sempre fizemos, todos os nossos prazos e compromissos. Acompanharemos com atenção as entregas para chegarmos ao último dia de funcionamento sem nenhuma pendência”, nos disse Conceição.

A Casabella começou no Jardim Brasil, na Barra, e atualmente ocupa um grande showroom na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores. “A decisão foi motivada por uma opção de vida e novos caminhos a serem traçados”, finalizou.