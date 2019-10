Conceitual, novo celular da Xiaomi possui câmera de 108 MP

Toda vez que alguém diz que os celulares não podem mais sair da mesmice, vem uma empresa chinesa e... tchan: mostra que a criatividade para os gadgets ainda está longe de entrar na ociosidade.



“Desafie o impossível para fazer o futuro possível” é o lema do Mi Mix Alpha, o smartphone criado pela gigante chinesa Xiaomi que é praticamente uma tela inteira. O aparelho possui, vejam só, 180% na taxa percentual display/corpo. A tela ‘envolve’ todo o celular, só deixando um pequeno filete de ‘não-tela’.



O Mix Alpha é uma aparelho conceitual. Assim, não deve chegar ao mercado em um volume tão alto de produtos. Também pudera, o preço de saída dele é 19.999 yuan (cerca de R$ 11,6 mil), o que deixaria ele mais caro, inclusive, que o Galaxy Fold, o celular com tela dobrável da Samsung.

Mi Mix Alpha traz conceito inovador entre smartphones (Foto: Divulgação)



A gigante sul-coreana, por sinal, é parceira da Xiaomi numa das câmeras do Mi Mix Alpha. Por conta do display gigante, o celular não possui câmera frontal. É só virar e aproveitar as três traseiras, já que o fundo do aparelho se transforma na frente quando isso é feito.



A principal delas possui 108 MP. Sim, 108 MP, com a possibilidade de produzir imagens com resolução de 12032 x 9024, como já havia sido anunciado pela Xiaomi. Isso é graças a um sensor Isocell produzido pelo Samsung. A câmera é maior que na maioria dos celulares, com abertura 1/1.33.



O resto das configurações do Mi Mix Alpha é proporcional a seu preço. Processador Snapdragon 855+, 12GB de RAM, 512GB de capacidade, bateria 4.050 mAh (com recarga rápida) e, claro, suporte à conexão 5G.