Concorrendo duplamente ao Grammy Latino, BaianaSystem prepara álbuns com parcerias

(Divulgação)

BaianaSystem segue para o Rio para gravar com Vandal

Indicado ao Grammy Latino em duas categorias: videoclipe (com a música Reza Forte) e o álbum OXEAXEEXU, o BaianaSystem não para de inovar. Agora em outubro, a banda lança uma nova faixa com Vandal e a participação de Djonga. O trabalho será mixado e finalizado por Daniel Ganjaman, o mesmo que produziu os últimos três discos do grupo baiano e é produtor de Criolo. O trabalho tem a assinatura da Máquina Louca, que é também a gravadora e o selo da obra. A gravação da faixa está prevista para este mês, no Rio de Janeiro, para onde o grupo embarca nos próximos dias para finalizar o disco que está trabalhando há três anos. A ideia é que o disco vire um documentário.

(Divulgação)

Russo Passapusso grava álbum com Antonio Carlos & Jocafi

Resgate musical

Enquanto o BaianaSystem segue produzindo desenfreadamente, Russo Passapusso segue trabalhando em paralelo com seus projetos individuais. Um deles é um álbum em parceria com Antônio Carlos & Jocafi, que estava previsto para ser lançado no final do ano passado, mas em função da pandemia deve sair no final deste ano ou começo do próximo. Esta não é a primeira vez que Passapusso se une a dupla de hitmakers dos anos 1980. No ano passado, ele lançou Miçanga, um single com os dois cantores.

(Foto:Jorge Bispo/Divulgação)

Maria Bethânia grava composição inédita de Aldir Blanc

Inéditas

Maria Bethânia é uma das artistas convidadas para o álbum de canções inéditas do compositor Aldir Blanc, morto no ano passado vítima de Covid-19, que vai reunir 12 faixas com a participação de outros grandes interpretes. Bethânia empresta a voz à faixa Palácio de Lágrimas, uma parceria de Blanc com Moacyr Luz. O álbum, intitulado Aldir Blanc Inédito, chega às plataformas esta semana e ganha edição física (CD) no próximo mês pela gravadora Biscoito Fino.

(Divulgação)

Emanuelle Araujo vai estrear no musical Chicago

Musical

A atriz e cantora baiana Emanuelle Araújo vai estrear em musicais. A artista, que mora no Rio, está de mudança para São Paulo onde vai interpretar Velma Kelly na segunda montagem brasileira do musical Chicago. O espetáculo vai estrear no dia 20 de janeiro, no Teatro Santander, na capital paulista.

Divulgação)

Djanira Dias e Tereza Paim comandam Tempero do Forte

Apimentado

A Praia do Forte,volta a receber presencialmente o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte, de 25 de novembro a 5 de dezembro, reunindo restaurantes e chefs locais e do Brasil, tendo a pimenta como tema. Assim como nos anos anteriores, o evento – que já faz parte do Calendário Nacional de Eventos do Ministério do Turismo – terá mais uma vez a curadoria da chef Tereza Paim e a organização de Djanira Dias.

(Divulgação)

Cineasta baiano Matheus Rocha escreveu e dirigiu Escadas

Inclusão

O curta-metragem baiano Escadas, do diretor Matheus Rocha, venceu dois prêmios do Festival Entretodos na semana passada. O filme, que aborda os desafios de um professor cadeirante, foi contemplado com os prêmios de Melhor Filme da sessão Confins, concedido pelo Júri Técnico, e o de Melhor Filme pelo Júri Popular. Baiano de 24 anos, Matheus , que é cadeirante, além de escrever e dirigir, interpretou o personagem principal do filme.

(Divulgação)

Raissa Xavier é embaixadora da Cremer

Viva o Nordeste

A atriz baiana Raissa Xavier é a nova embaixadora baiana da marca Cremer Infantil. Hoje, a artista, que integrou o elenco da novela Segundo Sol, que tinha a Bahia como locação, realiza uma ação regional no Shopping Piedade para marcar o Dia do Nordestino, comemorado em 8 de outubro.

Turismo

O Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte, agora tem mais um atrativo para os visitantes. Trata-se da exibição de vídeo mappings, que podem ser assistidos nos finais de semana, a partir das 18h. O projeto expográfico é assinado por Rose Lima e Fritz Zehnle Jr que imprimiram nas paredes do castelo a história da família Garcia D’Ávila.

Aplausos

Para a secular Casa Pia de São Joaquim que se prepara para receber eventos este ano. O espaço merece ser conhecido por todos.

Vaia

Para a escalada de violência na Bahia sem que as autoridades apontem nenhuma alternativa para conter o crescimento.