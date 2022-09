Concurso cultural vai selecionar estilista para fazer look do Afro Fashion Day; veja detalhes

É preciso muita gente para colocar na rua um bloco como o Afro Fashion Day. O projeto que já revelou modelos de periferias Bahia adentro para as passarelas mundo afora agora também quer revelar talentos na criação. E por isso lança o seu primeiro Concurso Cultural Estilista AFD 2022, para quem tem interesse em assinar um look junto do time de estilistas da passarela mais preta do Brasil. A ideia é dar oportunidade a criativas e criativos que querem mostrar seu trabalho. As inscrições abriram nesta quarta-feira (21).

O regulamento desenvolvido pela produção do evento traz todas as informações e requisitos para a disputa pela vaga. O formulário preenchido deve ser enviado até as 23h59 de 28 de setembro. O formulário fica disponível clicando neste link ou scaneando o QR Code abaixo. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 30 nas redes, site e jornal CORREIO.

Quem for à final do concurso vai produzir um look de acordo com as orientações do regulamento e as criações serão avaliadas nas nas tardes dos dias 20 e 21 de outubro por um júri técnico independente.

Curador do Afro Fashion Day desde a primeira edição, Fagner Bispo conta que recebe muitos pedidos de marcas para participar do evento e realizar um concurso foi uma forma democrática que o projeto encontrou para dar uma oportunidade mais ampla à diversas iniciativas e visibilizar as marcas escolhidas.

"As marcas que participam atualmente já estão presentes no evento há várias edições, algumas desde o começo. Quem for selecionado no concurso cultural passará a integrar o time de marcas do Afro nas edições seguintes. Eu espero ser surpreendido. Sendo criativa e original acho que a marca já sai na frente", aconselha o curador.

Poderá participar do Estilista AFD 2022 qualquer pessoa física maior de 18 anos, residente e domiciliada na Bahia, e autodeclarada preta, que tenha realizado a sua inscrição no concurso cultural. O participante deverá criar um projeto de roupa, cuja inspiração deve ser o tema Capoeira Angola. O look deverá seguir a seguinte cartela de cores: preto, amarelo, vermelho e verde. Todos os detalhes estão no regulamento.

Fagner Bispo explica que não existe moda sem roupa e vice-versa. Por isso, se fez importante mostrar o trabalho de pessoas criativas em um movimento como o Afro Fashion Day, tão importante para a cadeia e vitrine para todo o mundo.

Para Céu e Júnior Rocha, donos da Meninos Rei, todas as novidades aquecem o coração. Eles explicam que o Afro Fashion Day é parte importante na trajetória da marca que faz sucesso em passarelas do país.

"Toda ação corrobora com nossos ideais, alimenta nossa fonte africana, de onde vem nossas inspirações. Falar de África é falar de capoeira, falar de Bahia e dá para explorar várias vertentes desse ritmo que é um elemento sagrado. Estamos super empolgados e muito felizes", explica Céu, que é complementado pelo irmão: "Participamos do AFD desde o primeiro ano. Estamos felizes com o tema, que tem tudo a ver com a Bahia, com o nosso trabalho, com representatividade".

Neste ano, o tema do Afro Fashion Day é a Capoeira. "Pela primeira vez eu recebo o tema com muita ideia, já visualizando muita coisa. O presencial será muito bacana porque tivemos a expectativa no ano passado e esse presencial é importante para fomentar a troca entre criadores e eventos", conta a empresária e designer Ana Paula Pereira, fundadora da By Aninha, que está no AFD desde a primeira edição.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal CORREIO com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Shopping Barra.