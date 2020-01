Concurso da PM teve 20,6% de abstenção

Diante da oportunidade de conquistar uma vaga no funcionalismo público estadual, 89 mil candidatos realizaram neste domingo (19) as provas objetivas e discursiva do concurso público da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O concurso teve um índice de abstenção em 20,67%. As provas correspondem a primeira e segunda etapas do certame e ocorreram em 183 locais, distribuídos entre as cidades de Salvador e mais seis municípios baianos.

As avaliações tiveram início às 9h15, em 45 locais de prova em Salvador e outros 138 em Feira de Santana, Juazeiro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba. Esta etapa teve cinco horas de duração e contou com 80 questões, entre gerais e específicas, além de uma redação. O concurso teve 112,3 mil inscritos, sendo que 89,1 mil compareceram para realizar as provas. Outros 23 mil não se apresentaram nos locais de prova, o que representa 20,67% de abstenção.

Na busca pela realização profissional, dentre os 89,1 mil candidatos presentes, participaram do concurso tanto baianos quanto pessoas de outros estados. Este é o caso de Luan Mendes, que anseia com a aprovação no intuito de alcançar a tão sonhada estabilidade financeira. “Sou do estado do Piauí. Estou concluindo minha licenciatura em educação física e realizo vários concursos, para futuramente ter uma vida mais estabilizada e uma aposentadoria confortável”, ressaltou.

O candidato Jorge Amorim, natural de Aracaju, Sergipe, presta o concurso para os quadros da PM na Bahia pela segunda vez. Com foco em seu objetivo, Amorim revelou que sua meta é se tornar policial militar. “Prestei o concurso pela primeira vez em 2017, tive uma boa nota, mas não fiquei dentro do número de vagas ofertadas. Dessa vez, me preparei melhor e voltei com foco no meu objetivo, quero a estabilidade que o Estado oferece e seguirei o meu sonho na carreira policial”, explicou.

Por meio do edital, lançado em outubro de 2019, a administração pública baiana disponibilizou 112,3 mil inscritos, totalizando 2,5 mil oportunidades para cargos efetivos de nível médio. Mil policiais militares e 250 bombeiros militares terão ingresso em 2020. Os demais serão incorporados ao serviço público em 2021.

O diretor de Recursos Humanos da Secretaria da Administração (Saeb), Robson Carvalho, comentou a realização das provas neste domingo. "As provas transcorreram normalmente nessa etapa do concurso, em todo estado”, disse Carvalho.

De acordo com o Decreto Estadual nº 15.353/2014, 30% das vagas ofertadas foram reservadas a candidatos que se autodeclaram negros. O certame tem validade de um ano e as convocações irão observar a necessidade da administração pública.