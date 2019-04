Concurso de beleza elege jovem de 21 anos como Musa Cajazeiras 2019

Entre poses e sorrisos, muito nervosismo. O sonho de ser uma top model ficou mais próximo para três meninas que participaram nesta sexta-feira (26) do concurso Musa Cajazeiras 2019. Para quase todas, foi a estreia na passarela e a chance mais próxima de virar modelo profissional.

Na 21ª edição do desfile, no Shopping Cajazeiras, garotas entre 15 e 22 anos moradoras do bairro concorreram ao título, que foi levado pela representante de Castelo Branco/Creche, Kelly Cristina, 21 anos. Os três primeiros lugares foram disputados. A tensão era tanta que os organizadores tiveram que pedir para que os familiares e amigos presentes acalmassem os ânimos.

Até a definição das finalistas, muitos empates e emoção. No anúncio do resultado, lágrimas. Além de Kelly Cristina, Luane Marcele Santana, 16, ficou em segundo lugar, representando Jaguaripe I. Em terceiro lugar, Luciana Santos, 21, de Cajazeiras IX. O concurso é organizado desde 1998 pela produtora Any Fagundes.

“É um evento que eu faço com muito carinho e dedicação, mesmo porque também eu tive esse sonho que essas meninas têm. São 19 candidatas representando bairros de Cajazeiras e outros adjacentes”, explicou Any.

Para participar do concurso, as meninas passaram por uma pré-seleção. Classificadas, elas tiveram que ensaiar durante um mês para aprender postura e desenvoltura. Muitas não sabiam andar de salto e aprenderam para desfilar no tapete vermelho.

Luane, de Jaguaripe 1, ficou com o segundo lugar; Kelly, de Castelo Branco-Creche, foi a vencedora; Luciana, de Cajazeiras 9, ficou em terceiro (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Nove jurados ligados ao mundo da moda escolheram as três melhores. Antigas participantes do Musa Cajazeiras e de outros concursos também integraram a mesa.

Após o resultado, a ansiedade foi substituída por lágrimas. A grande vencedora Kelly Cristina receberá um book e curso de modelo da agência One Models.

“Eu estou muito emocionada. Quero muito seguir nessa carreira e acredito que essa é uma porta de entrada. Espero poder crescer muito e, quem sabe, virar uma top model. Eu não tenho nem palavras, tomara que tudo dê certo. Não vou dizer que eu não esperava, eu estava confiante, mas receber a faixa é muito emocionante”, disse Kelly.

O resultado foi ainda mais surpreendente para a estudante Luane Marcele Santana. Ela contou que nem queria desfilar. A tia dela, um espetáculo à parte durante o desfile da sobrinha e na hora do resultado foi quem fez a inscrição da menina.

Kelly Cristina, 21 anos, foi a grande vencedora da 21ª edição do concurso (Foto: Betto Jr./CORREIO)

“Eu estou muito surpresa e feliz. Eu nem queria vir, estava com vergonha. Minha tia que foi a responsável por fazer a inscrição. Ficou muito feliz com tudo isso e espero entrar na carreira também”, disse. Ele ganhará a inscrição no concurso Miss Bahia Juvenil 2019.

Já a representante de Cajazeiras 9, Luciana Santos, foi incentivada pelos amigos. “Tudo isso é muito novo para mim. Acredito que seja uma porta de entrada”, disse.

A primeira Musa Cajazeiras, que ganhou em 1998, compareceu ao concurso. Na época, Michele Evangelista tinha 14 anos. Hoje, aos 35, ela já não trabalha com moda, mas comparece aos desfiles e incentiva que as meninas participem do desfile.

Ao todo, 19 meninas que moram em Cajazeiras e adjacências foram à final (Foto: Betto Jr./CORREIO)

“Na época eu ainda fiquei por alguns anos nessa carreira, desfilando e modelando. Depois me casei, tive meus filhos e acabei saindo da área. Eu lembro que fiquei muito nervosa, não achava que ia ganhar até porque concorri com meninas que já eram modelos por agências. Hoje eu sou microempresária e tenho dois filhos. Continuo morando aqui em Fazenda Grande, que é de onde eu venho”, contou Michele.