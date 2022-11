Concurso gastronômico exalta tradições nordestinas e pequenos produtores regionais

A segunda edição do Concurso de Gastronomia Estudantil vai reunir alunos de Gastronomia e Culinária de universidades, faculdades, institutos e cursos profissionalizantes no próximo dia 30 de novembro. Depois de visitar várias instituições, o laboratório gastronômico do Centro Universitário Estácio da Bahia foi o escolhido pelos técnicos do governo do estado como a sede do evento.

O tema do concurso este ano é “Cozinha Étnica Cultural: uma volta à diversidade da agricultura familiar baiana”. O evento propõe que os estudantes elaborem uma iguaria a partir do uso de produtos fornecidos por pequenos produtores, respeitando a cultura regional.

O concurso será realizado em duplas, que devem ser inscritas pelas instituições até essa segunda (21). Cada dupla terá 40 minutos para preparar um prato que será avaliado por uma comissão formada por três profissionais. Podendo usar apenas um tipo de proteína animal, as equipes inscritas utilizarão apenas insumos do cardápio dos empreendimentos da XIII Feira Baiana de Agricultura Familiar. Os participantes só saberão quais são os ingredientes selecionados no momento da competição.

A comissão avaliará os pratos a partir dos seguintes critérios: aparência, texturas, sabores, temperatura, técnicas aplicadas, criatividade, inovação, respeito a cultura local bem como coerência com o tema. O resultado será divulgado ao final do evento. A dupla vencedora receberá R$2 mil; o prêmio para quem ficar em 2º lugar é de R$1500,00, além de certificado de participação.

As duas primeiras duplas classificadas serão convidadas a participar da Feira da Agricultura Familiar, apresentando seus pratos ao público.

SERVIÇO

O Concurso de Gastronomia Estudantil acontece no dia 30 de novembro, das 7h às 15h, no Campus Gilberto Gil do Centro Universitário Estácio da Bahia, localizado na Rua Xingu, 179, bairro do Stiep, em Salvador.