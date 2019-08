Concurso premia jornalistas e estudantes de jornalismo

Promovido pelo Itaú Social e Jeduca (Associação de Jornalistas de Educação), estão abertas as inscrições para o Edital de Jornalismo de Educação para jornalistas e estudantes do curso de Jornalismo. O concurso é dividido em duas categorias: uma voltada para profissionais formados ou que atuam na área há pelo menos dois anos e outra para estudantes da graduação. As inscrições podem ser feitas pelo site jeduca.com.br/edital.

O edital oferece uma premiação no valor de R$ 8 mil a jornalistas com propostas relacionadas a educação pública brasileira. A reportagem será de produção independente e deverá ser publicada em veículos impressos, portais, sites, emissoras de rádio ou TV. Além disso, serão disponibilizadas bolsas de R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro na categoria estudantes. Nesta categoria poderão ser inscritos trabalhos de conclusão de curso (TCC) de graduação em Jornalismo.

Inscrições Jornalistas

Jornalistas deverão se inscrever até o dia 25 de setembro. O concurso não exige especialização em educação, mas é necessário comprovar exercício da profissão com tempo mínimo de dois anos para profissionais que não são formados em jornalismo.

Inscrições Estudantes de Jornalismo

Os estudantes poderão se inscrever até o dia 15 de dezembro e o resultado com os vencedores será publicado em 15 de março de 2020. Podem participar do Edital estudantes que concluirão a graduação em 2019 ou que a tenham concluído em 2017 e 2018.