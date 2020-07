Concursos públicos com inscrições abertas reúnem 10,4 mil vagas no país; veja

Pelo menos 90 concursos públicos no Brasil estão com inscrições abertas nesta quarta-feira (15) e reúnem 10,4 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.199,06 no Instituto Rio Branco.

Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os principais concursos federais abertos estão:

Pelo menos seis órgãos abriram inscrições nesta semana para 532 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 11.953,18 na Prefeitura de Monte Santo de Minas (MG). Veja as informações de cada concurso:

Câmara Municipal de Marumbi (PR)

Inscrições: até 11/08/2020

1 vaga

Salários de até R$ 3.311,08

Cargo de nível superior

Veja o edital

Escola de Saúde Pública do Ceará

Inscrições: até 23/07/2020

3 vagas

Salários de até R$ 3.993,00

Cargos de nível superior

Veja o edital