Concursos públicos: semana tem mais de 3 mil vagas na área de saúde

Os profissionais da área de saúde têm, nesta semana, boas oportunidades em vagas abertas por concursos. São 3.034 postos em 12 seleções para preenchimento de cargos em secretarias de saúde e também em hospitais públicos por todo o país.

O destaque fica para o certame da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para o preenchimento de total de 2.464 vagas. Destas, 804 postos de trabalho são destinados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

As outras 1.660 vagas vão ser usadas para reposição nacional em 36 unidades hospitalares da rede distribuídas pelo país, além da administração central da instituição. Na Bahia, há oportunidades para atuar no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) e Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA).

“No concurso em questão são dois editais com bancas diferentes: A Vunesp será responsável pelo concurso da UFU – Uberlândia. Tem questões mais elaboradas e exige do candidato leitura atenta. Já o EBSERH Nacional, está sendo organizado pela IBFC, que fez vários concursos para essa instituição, traz os mesmos conteúdos dos editais anteriores, com algumas inclusões e é aí que o candidato precisa ficar atento”, recomenda a co-coordenadora de Concursos das áreas de Saúde e Residências do Gran Cursos Online, Natale Oliveira de Souza.

As remunerações variam de R$ 2.451 a R$ 10.350, dependendo do cargo. Apesar de se tratar da mesma empresa, para participar dos concursos é necessário se inscrever nos dois processos na página de cada uma das bancas. O prazo termina dia 10 de dezembro e as taxas custam R$ De R$ 80 até R$ 240.





OPORTUNIDADES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Maceió (AL) 212 R$ 4.721,53 Médio e Superior 19/11 Prefeitura de Oeiras (PI) 93 R$ 7.000,00 Fundamental, Médio e Superior 19/11 Fundação Hospital Getúlio Vargas (RS) 90 R$ 2.210,44 Médio 18/11 Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SC) 18 R$ 7.813,53 Superior 18/11 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Porto Alegre (RS) 90 R$ 2.210,44 Médio e Superior 18/11 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$16.454,57 Superior 16/03 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (CREFITO-3) 11 R$ 5.599,80 Superior 12/12 Secretaria de Saúde do Espírito Santo Não informado R$ 5.000 Médio e Superior 12/12 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 2424 R$ 10.350,00 Médio e Superior 10/12 Polícia Militar da Bahia (PM-BA) 17 R$ 7.164,19 Superior 26/11





“Em concursos da área de saúde, a concorrência sempre é alta e o perfil do candidato é equilibrado. Há muitos que já estudam e outros que farão EBSERH pela primeira vez, ou seja, sai na frente quem está com o melhor direcionamento nos estudos”, acrescenta a especialista.

Maior remuneração

O Brasil tem, atualmente, 19.494 vagas abertas em 136 concursos. O maior salário está no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. São 10 vagas de nível superior com remuneração de R$ 27.363,98.

As inscrições vão até o dia 03 de dezembro no site www.concursosfcc.com.br. As vagas são para juiz substituto. É necessário experiência mínima de três anos em atividade jurídica (após a graduação) e idade inferior a 65 anos na data da posse.





PARA SER APROVADO NA ÁREA DE SAÚDE

Planejamento Defina um o objetivo e trace o caminho que irá seguir até chegar ao concurso dos sonhos. Fazer concursos “escada” - até chegar ao que realmente deseja - é uma boa dica.

Cronograma Estipule o tempo de preparação e estudo que tem disponível. Definir o tempo real que se tem para estudar. Lembre-se que ter tempo de sobra não é um determinante para ser aprovado e sim fazer o melhor com o tempo que se tem.

Metodologia Busque materias e professores que tenham métodos de aprendizagem que facilitem seu aprendizado. Ou seja, é preciso identificar se você fixa o conteúdo melhor com videos, leitura ou aulas presenciais, por exemplo.

Informação em excesso É importante filtrar as informações. Por isso, tenha cuidado com excesso de material e informação, principalmente em redes sociais e grupos. Tudo em excesso, sobra. E informação desnecessária tira o foco.