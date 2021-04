Concursos: transforme o celular em um aliado da aprovação

As redes sociais e o celular são grandes inimigos da concentração e, consequentemente, dos estudos. No entanto, a escolha certa de aplicativos podem transformar esse aparelho num excelente aliado na hora de garantir a preparação para concursos diversos.

O mestre em computação e coordenador de cursos de graduação e Pós-graduação do Centro Universitário Estácio da Bahia Edmilton Romão lembra que é preciso aprender a utilizar as ferramentas a seu favor. “Um smartphone pode ser um grande aliado nos estudos e na produtividade, por exemplo, se for usar o Instagram, procure seguir perfis de concurso como por exemplo, @qconcursos, @noticiascocursos. No Youtube, existem canais específicos para qualquer assunto que se deseje estudar, podemos citar o canal descomplica (https://www.youtube.com/channel/UCzCutgYFZpBdElMw3krjG0A)”, sugere.

A especialista em estratégia digital e diretora do Atelier Digital que leva seu nome, Monique Maione diz que o uso da tecnologia a favor de quem estuda, tanto para concursos públicos, quanto para vestibulares e Enem têm sido cada vez mais comum. “Os aplicativos são grandes aliados no processo de preparação. Há uma grande oferta de apps educacionais, sendo eles pagos ou gratuitos”, completa.

O advogado e professor de cursos preparatórios Jerônimo Bezerra acredita que o uso de tecnologia presume um conhecimento mínimo sobre as ferramentas. “Procure se informar sobre o programa que vai usar e as suas funcionalidades, não embarcando na moda e perdendo, por consequência, qualidade na rotina de estudos”, defende.

O professor Jerônimo Bezerra orienta que o estudante esqueça os modismos e foque naqueles aplicativos que trarão mais efetividade aos estudos (Foto: Divulgação)

O professor salienta que, como o treinamento de questões é primordial na preparação, um aplicativo de questões é um dos mais, senão o mais importante de todos. “Além disso, posso indicar um aplicativo de legislação, no estilo Vade Mecum, e outro para a leitura de textos, resumos ou apontamentos. Por fim, vale muito ter um programa de armazenamento de dados, que permita o acesso aos materiais que estejam no computador do estudante”, orienta.

Necessidades variadas

Para os estudantes secundaristas, que precisam de boas notas no ENEM para entrarem em uma boa universidade, a sugestão do professor Edmilton é o aplicativo “Questões ENEM 2020 Me Salva!”, que traz questões de ENEM e vestibulares.

A especialista em estratégia digital lembra que o Concursos de Bolso, por exemplo, segmenta por tipo de área, com um conteúdo bem completo, simulados e questões comentadas, resumos e até aulas em vídeo. “Outro bastante conhecido é o 'Easy Study', com funções como marcador de tempo de estudo e calendário, onde você consegue organizar seu dia de estudo por matéria e horário, além de poder acompanhar seu histórico e evolução em cada uma delas, criando um planejamento e otimizando o tempo de estudo”, orienta Monique, destacando que o aplicativo é personalizável, o que permite ao estudante criar um cronograma de acordo com a sua necessidade.

A terceira sugestão de Monique não é uma ferramenta de uso exclusivo para concurseiros, trata-se do Notion, que é classificado como um aplicativo de produtividade e funciona como substituto de ferramentas como: gerenciadores de projetos, listas de tarefas, apps de anotações, edição de documentos, tabelas, planilhas, entre outras funções. “É um excelente espaço para concentrar o fluxo de estudo de forma organizada e personalizada”, indica.

Estratégias

Existe ainda um app chamado 'Alerta Concurso' que, basicamente, fornece ao estudante notícias sobre novos concursos tais como: informações detalhadas de cargos, salário, quantidade de vagas, data de abertura das inscrições. “A grande sacada é poder filtrar as áreas de interesse, te poupando o tempo de busca em diversos meios de comunicação. O app é gratuito e está disponível tanto para Android quanto para iOS”, sugere Monique.

Monique Maione sugere que os estudantes busquem mesclar os formatos de absorção de conteúdo para que o estudo fique mais dinâmico e menos cansativo (Foto: Tarsi Fidelis/Divulgação)

Para ela, a estratégia ideal é que o aluno não fique somente estudando exclusivamente através de apenas um formato por um longo período. “É interessante mesclar também com um conteúdo prático, a fim de deixar o estudo mais dinâmico e menos monótono. Então combine a leitura com a resolução de questões, pois o mix de diferentes técnicas traz equilíbrio”, conclui.



Confira as ferramentas

1. Trello

2. Easy

3. Photomath

4. AppBlock

5. Easy Study

6. Aprovado SimpleMind Lite Maps

