Condenado pela morte da filha, Nardoni deixa presídio para Dia dos Pais

Condenado pela morte da filha Isabella Nardoni em 2008, Alexandre Nardoni deixou a P2 de Tremembé, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (8) para a saída temporária de Dia dos Pais. No regime semiaberto desde o fim de abril, essa é a primeira vez que Nardoni é beneficiado com a ‘saidinha’.

Segundo o G1, o detento deixou a unidade em uma caminhonete branca com vidros escuros por volta 8h. Alexandre Nardoni entrou no veículo ainda dentro do presídio, enquanto os outros presos com o benefício saíram a pé da P2. A Mitsubishi L200 Triton está registrada no nome da empresa da família de Nardoni. Os presos da unidade devem retornar ao presídio até a próxima quarta-feira (14) às 17h.

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da filha Isabella Nardoni. Preso desde 2008, ele obteve a progressão ao regime semiaberto em abril, após a Justiça considerar que ele 'tem bom comportamento na prisão'. O detento pleiteava o regime mais brando desde setembro de 2018.

Também condenada pelo crime, a esposa de Alexandre, Anna Carolina Jatobá, está no regime semiaberto desde 2017. Também nesta quinta, ela deixou a Penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier em Tremembé (SP) às 8h02. Ela deixou o local acompanhada da advogada em um carro de luxo.

Tanto Alexandre, quanto Anna Carolina, sempre negaram ter matado a criança, na época do crime com cinco anos. Isabella morreu em março de 2008 após cair da janela do apartamento do pai, em São Paulo.

A P2 de Tremembé também abriga Cristian Cravinhos, condenado pela morte dos pais de Suzane Richthofen, e Lindemberg Fernandes, que matou a então namorada Eloá.

Suzane von Richthofen também saiu

Condenada a 39 anos de prisão por matar os pais, Suzane von Richthofen, que obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015, também deixou a P1 feminina de Tremembé por volta das 8h02 desta quinta. Ao sair da prisão, uma mulher a ajudou a entrar em um carro branco, que a esperava desde 7h.

Essa é a segunda vez que Suzane deixa a prisão no ano. A detenta chegou a ser punida com a perda de três saídas temporárias após ter sido flagrada em uma festa em Taubaté na saidinha do fim do ano passado, mas a Justiça cancelou o ‘castigo’ por considerar que ela não havia infringido a regra.

Saída temporária

Ainda de acordo com o G1, o benefício de saída temporária de Dia dos Pais é concedido a cerca de 3 mil presos do sistema prisional no Vale do Paraíba. A saída começou na quarta-feira (7) e os presidiários devem voltar para a cadeia a partir do dia 13 de maio.

A maioria dos detentos liberados é do Centro de Progressão Penitenciária Edgar Magalhães Noronha (CPP – ‘antigo Pemano’). Além deles, também receberão o benefício os presos da P1 e P2 masculina de Tremembé, da P1 Feminina de Tremembé, da Potim 2 e feminina de São José.

A saída temporária é um benefício do sistema prisional aos internos que cumprem pena em regime semiaberto. O calendário das saídas temporárias é definido pela Vara de Execuções Penais de cada região. No Vale, os presos saíam, até 2018, cinco vezes ao ano – sendo na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal e Ano novo.