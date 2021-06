Condutora que atropelou clientes de bar em Feira não tem CNH e bebeu antes de dirigir

A mulher que diriga um carro que invadiu um bar em Feira de Santana e atingiu vários clientes foi ouvida na delegacia na segunda-feira (14) e admitiu que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, ela também confessou que estava bebendo pouco antes do acidente, que aconteceu no sábado (12). Os atingidos tiveram somente escoriações.

A delegada Ludmilla Vilas Boas diz que a mulher, que não teve nome divulgado, alegou não estar acostumada com a direção com câmbio automático, por ter comprado o carro recentemente, e que isso teria causado a perda de controle do carro. Além dela, só mais três pessoas foram ouvidas, entre elas o dono do bar.

"Confessou não possuir habilitação, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Alegou em sua defesa que não intencionava lesionar as pessoas e que não possuía afinidade com o veículo automático, que teria adquirido há pouco tempo", disse a delegada à TV Bahia.

Cerca de 15 pessos, entre vítimas e testemunhas, devem ser ouvidas na delegacia. A delegada afirmou que está com dificuldade para ouvir as pessoas, pois a maioria das vítimas não procurou a polícia. Ela contou que as autoridades tomaram conhecimento do caso pela imprensa e começaram a busca pela identificação da motorista.

"Pedimos às pessoas que tenham sido vítimas ou testemunhas do fato que compareçam de forma espontânea à 1ª Delegacia, para que possamos afastar ou confirmar as versões apresentadas nas redes sociais. Existe uma versão de passionalidade, existe versão que foi acidental. A gente precisa ter a certeza", afirmou a delegada.

Acidente

O carro invadiu um bar na Rua São Domingos, em Feira, na noite de sábado. O local estava cheio no momento do acidente. Duas pessoas foram socorridsa pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Clériston de Andrade. A cena foi flagrada pelas câmeras de segurança do local.

Logo antes do acidente, a motorista estava no bar. Ao dar a ré para sair, ela perdeu controle da direção e o veículo subiu na calçada, atingindo clientes que estavam no local.