Conecta Bahia: metrô amplia serviço de Wi-Fi gratuito em estações

Mais quatro estações de metrô passam a oferecer Wi-Fi gratuitamente aos clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. O serviço, viabilizado dentro da parceria público-privada entre a CCR Metrô Bahia e o Estado da Bahia, tem cobertura nos mezaninos e plataformas de embarque e desembarque das estações Acesso Norte, Rodoviária, Pernambués e Brotas.

Já implementado também na estação de metrô Aeroporto, o serviço estará disponível em todas as estações até o final de novembro. Todos os pontos de acesso terão a tecnologia Wi-Fi 6, uma nova geração de rede sem fio que permite mais conexões simultâneas.

“Com o serviço de Wi-Fi, buscamos oferecer ainda mais comodidade aos nossos clientes. Essa tecnologia é de última geração e proporciona uma melhor experiência de navegação na rede, além de ter um desempenho melhor para vídeos e outros aplicativos”, explica Julio Freitas, gerente executivo de Arrecadação e Contratos da CCR Metrô Bahia.

Como acessar?

Para ter acesso ao serviço totalmente gratuito nas estações, basta o cliente conectar-se à rede “Conecta Bahia” e efetuar um cadastro simples com nome, CPF, endereço de e-mail válido e senha de acesso. Depois desse cadastro inicial, o cliente poderá acessar o serviço em quaisquer estações sem necessidade de novo cadastro. O aceite é do termo da Lei Geral de Proteção de Dados e o acesso concedido será de 10 minutos por cada conexão, podendo ser renovado. Dois links serão dedicados para esse serviço. O projeto não contempla cobertura em terminais de ônibus.

“Além das estações do metrô, o programa Conecta Bahia leva internet Wi-Fi gratuita para praças públicas de municípios do interior do estado, promovendo redução da desigualdade ao oferecer conexão para aqueles que não têm condições de contratar um pacote de dados”, disse Ananda Lage, chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia.

Segundo André Joazeiro, secretário da Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, o projeto de levar Wi-Fi para as praças públicas já conta com um investimento de R$ 11,2 milhões. "Serão entregues 375 praças em cerca de 200 cidades. Já o projeto piloto Conecta Bahia Rural prevê beneficiar povoados mais afastados das sedes dos municípios”, disse.