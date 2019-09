Conexão Nordeste discute aumento dos casos de sarampo; assista

O avanço nos casos de sarampo é o tema do #ConexãoNordeste desta quinta-feira (5). A Bahia teve até agora, neste ano, quatro casos confirmados da doença. Já em Pernambuco houve registro de uma morte de um bebê morador de Taquaritinga do Norte, no agreste do estado. No Ceará, até o momento, há 11 casos suspeitos de sarampo, mas nenhum deles foi confirmado. Participam da conversa as repórteres Cleide Alves (JC), Sara Oliveira (O Povo) e a editora Tharsila Prates (Correio).

Assista:

Em todo a Bahia segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), são 103 casos em investigação até 10 de agosto. Em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde investiga 52 casos suspeitos da doença. Na terça-feira (3), a pasta alertou para que todos os baianos com viagem marcada para o estado de São Paulo sejam vacinados contra o sarampo. A medida foca em viajantes que nunca foram imunizados ou que tenham esquema vacinal incompleto, principalmente crianças.