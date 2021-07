Conexões Negras discute comunicação no combate ao racismo: 'poder revolucionário'

O poder da força da comunicação para enfrentar as desigualdades foi o tema desta sexta, no Conexões Negras, programa do Correio, com apresentação de Midiã Noelle.Veja como foi.



O programa reuniu as jornalistas Alane Reis, da Revista Afirmativa; Silvia Nascimento do Mundo Negro e Thaís Bernardes, da Notícia Preta para um debate sobre "Comunicação é Racismo: mulheres que fazem revolução!”.As jornalistas falaram sobre suas experiências desde a universidade até como construir narrativas com foco no enfrentamento às desigualdades, sobretudo o racismo, a partir de plataformas de mídias livres e independentes. Veja como foi o bate-papo."Eu era coordenadora de comunicação da Secretaria de Direitos Humanos no Rio de Janeiro (..) a partir dessa experiência, eu decidi criar um portal onde as notícias fossem racializadas, onde a gente iria tirar o negro das páginas policiais. O Notícia Preta é um site que fala de política, economia e sociedade, mas onde a gente sempre dá esse recorte racializado, trazendo esse questionamento de porque estamos nesse lugar e como saímos", conta Thaís Bernardes, do Notícia Preta.As jornalistas destacaram o "poder revolucionário" das mídias negras independentes. "A internet nos deu o poder de sermos donos dos próprios negócios. Eu acho esse poder dado a mulheres negras como um poder revolucionário. Nosso trabalho tem um grande impacto social na vida de muitas pessoas", contou Silvia Nascimento do Mundo Negro.