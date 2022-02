Conexões Negras recebe Alan Costa, do Afrobapho, na sexta (25)

Tem Conexões Negras na sexta-feira de carnaval, sim, senhor, e sim, senhora. O programa recebe Alan Costa, idealizador-fundador do Coletivo Afrobapho (@afrobapho) para uma conversa com o tema 'Corpos negros: entre a autonomia e a hipersexualização'.

Além de fundador do Afrobapho, Alan Costa é ativista interseccional dos movimentos negro e LGBTQIA+. É formado em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Seu trabalho no coletivo utiliza as artes para dialogar sobre questões de raça, gênero e sexualidade na sociedade.

O Conexões Negras é o programa semanal das sextas-feiras no Instagram do Jornal CORREIO (@correio24horas). Comandado pelo repórter Vinícius Nascimento, vai ao ar sempre das 18h às 19h.