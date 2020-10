Conexões Negras: Rita Batista é a convidada de Midiã Noelle desta sexta (2)

O programa Conexões Negras, comandado por Midiã Noelle (@midnoelle) desta sexta-feira (02) no @correio24horas receberá como convidada Rita Batista (@ritabatista). Apresentadora, radialista, comunicadora, a baiana é reconhecida por dar o seu tom e identidade aos espaços que ocupa na mídia. Tanto nos espaços locais quanto nos nacionais, Rita emprega a sua marca pessoal: carismática, precisa, mulher de axé.

Por onde passa, passou e passará reforça a importância do respeito as identidades negras. Ela faz enfrentamento ao racismo apenas por se fazer presente. E teremos a oportunidade de saber as estratégias de acesso e vivência nas suas experiências (nacionais Band, GNT, locais Métropole, Aratu, TVE, Rádio Globo, etc).

O programa começa às 18h.