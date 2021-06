Conferência Estadual da Advocacia Baiana está com inscrições abertas

A Conferência Estadual da Advocacia Baiana 2021 acontece de 4 a 6 de agosto. O evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil seccional Bahia (OAB-BA), é gratuito e o eixo central este ano será o mote "Advocacia, democracia e igualdade". Entre os temas que serão discutidos estão “A constituição, o STF e a pandemia”, “Igualdade racial e de gênero”, “Liberdade de expressão, fake news e o poder da mídia”, “A crise de segurança pública e suas consequências no sistema carcerário brasileiro” e “O aumento da violência doméstica contra a mulher em meio à pandemia”.

Os debates serão mediados por palestrantes de atuação destacada do Brasil e do exterior. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site (clique aqui), onde também acontecerá a transmissão do evento.

Segundo o presidente da OAB-BA, Fabrício de Castro Oliveira, o maior desafio é tornar o evento o mais plural e inclusivo possível. “Para a OAB-BA, é fundamental garantir o protagonismo dos profissionais que atuam no interior do estado, das advogadas e da advocacia jovem, entre outros representantes da advocacia baiana”, destacou. As palestras serão voltadas para a advocacia, bacharéis e estudantes de Direito e também outros profissionais, “a fim de que a Ordem cumpra sua missão de se comunicar com a sociedade”, afirma.

Serviço

O que: Conferência Estadual da Jovem Advocacia Baiana 2021.

Quando: 4 a 6 de agosto.

Onde: Site www.conferenciaadvocaciabaiana.com.br

Como: Evento gratuito mediante inscrições prévias pelo site

Público: Advocacia, bacharéis em Direito, estudantes e outros profissionais.