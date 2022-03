'Confiança não pode deixar de existir', afirma Roberto

Confiança. Para Roberto, ela não pode faltar, principalmente esta semana, quando o destino do Vitória no Campeonato Baiano será definido. O atacante, autor do gol que garantiu o empate em 1x1 com a Unirb na última rodada do estadual, confia que o rubro-negro irá se classificar às semifinais do torneio.

"A gente fica preocupado com tudo o que está acontecendo, mas confiantes, pois a confiança não pode deixar de existir. Ainda temos chances e vamos procurar terminar com honra, ganhando em casa e, se Deus permitir, que o resultado do jogo do Barcelona seja favorável a nós para conseguirmos a classificação", afirmou o jogador após o treinamento desta segunda-feira (14).

O Vitória e todos os participantes do Baianão entrarão em campo na quarta-feira (16), às 19h15, para a rodada derradeira da fase classificatória. Para avançar, o Leão precisa vencer o Bahia de Feira, no Barradão, e torcer para que o Barcelona de Ilhéus não ganhe do Doce Mel, o estádio Barbosão, em Cruz das Almas.

Os únicos triunfos do Vitória na temporada foram contra Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista, ambos por 1x0 e fora de casa. "A maior dificuldade é não conseguir as vitórias. A gente vem buscando a qualquer preço e infelizmente não estamos conseguindo. Jogo passado, mais uma vez, a gente lutou até o final, pois era muito importante vencer esse jogo, mas infelizmente a gente não conseguiu. Não dá para parar. Acredito que uma hora as coisas vão acontecer para nós e conseguiremos as vitórias", projetou Roberto.

Ele começou a rodada passada no banco, substituiu Dinei no segundo tempo e garantiu o empate ao marcar o primeiro tento dele com a camisa do Vitória. "A luta constante do grupo por uma vitória acaba gerando ansiedade, desconfiança e nós, como jogadores mais velhos, temos que manter a cabeça no lugar e puxar os mais novos pra frente", pontuou Roberto.

TREINO

O elenco do Vitória realizou na manhã desta segunda-feira o penúltimo treinamento visando o duelo decisivo com o Bahia de Feira. Os jogadores que foram titulares contra a Unirb fizeram apenas atividades preventivas na academia do clube. Os demais, a exemplo de Roberto, participaram de um treino técnico em campo reduzido comandado por Dado Cavalcanti. Chutes a gol e cobranças de faltas com barreira também foram trabalhadas.

O grupo rubro-negro volta a treinar na Toca do Leão na manhã de terça-feira (15), quando encerra a preparação para o jogo contra o Bahia de Feira. A concentração será iniciada em seguida.